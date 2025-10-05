Suscribete a
diario de un optimista

¿Cómo interpretar nuestra época?

Según Schmitt, toda vida política se resume no en la oposición de programas, sino en la oposición de amigos y enemigos. La designación del enemigo constituiría la verdadera fuerza política, favoreciendo la cohesión de un bando eventualmente mayoritario

CARBAJO & ROJO
Guy Sorman

Para comprender nuestra época, una nación, la vida social o política, es necesario tener unas gafas, como decía la hipótesis del gran antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. Estas gafas eran una metáfora, con la que se refería a una teoría que permitía comprender a aquellos ... con quienes tratábamos: gafas para superar el reflejo inmediato o el impulso pasional que pueden desencadenar las noticias. Lévi-Strauss añadía que, si bien las gafas eran indispensables, había que tener en cuenta que todas las gafas distorsionaban. ¿Qué gafas deberíamos utilizar hoy para comprender mejor la actualidad que nos asalta? Unas gafas que se vuelven cada vez más indispensables en un mundo saturado de canales de información –desde los medios tradicionales hasta las redes sociales– cuya fiabilidad, en general, resulta dudosa.

