La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece en el Senado por los fallos en las pulseras antimaltrato
Putin destaca la relación «sin precedentes» con China y pide «fortalecer aún más la asociación» con Pekín

El presidente ruso aboga por abordar «nuevos proyectos conjuntos a gran escala» y ensalza el papel chino a nivel internacional

Pekín sanciona a seis empresas estadounidenses ligadas a la defensa

El presidente ruso, Vladimir Putin, con su homólogo chino, Xi Jinping, el pasado mes de mayo afp

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha destacado este miércoles que las relaciones entre Moscú y Pekín «están a un nivel sin precedentes» y ha apostado por «fortalecer aún más la asociación exhaustiva» entre ambos países, en un mensaje enviado a su homólogo de China, Xi Jinping, con motivo del 76º aniversario de la fundación de la República Popular China.

«Las relaciones sino-rusas están en un nivel sin precedentes. Esto quedó plenamente confirmado por nuestras recientes y exhaustivas discusiones constructivas en Tianjin y Pekín», ha dicho Putin en su mensaje, publicado por el Kremlin, en el que expresa además su «confianza» en que «la aplicación sistemática de los acuerdos alcanzado contribuirá a fortalecer aún más la asociación exhaustiva y la interacción estratégica».

Así, ha manifestado que ello «crearía las condiciones para la aplicación de nuevos proyectos conjuntos a gran escala en varios campos», algo que «satisfaría sin duda los intereses fundamentales de los pueblos amigos de Rusia y China, además de ser consistente con la construcción de un orden mundial justo, democrático y multipolar».

Putin ha destacado además que China «sigue avanzando con confianza por el camino del desarrollo socioeconómico y científico-técnico, reforzando de forma consistente su posición en el escenario global y haciendo contribuciones significativas a la hora de abordar los problemas más importantes en la agenda global».

«Le deseo sinceramente, querido amigo, buena salud, bienestar y éxito en sus actividades de gobierno y de partido, así como felicidad y prosperidad a todos los ciudadanos de la República Popular China», ha zanjado el mandatario ruso en su mensaje a Xi, en el marco del refuerzo de los lazos bilaterales durante los últimos años.

Putin y Xi ya destacaron a principios de septiembre la relación «sin precedentes», al tiempo que apostaron por una mayor cooperación para incrementar su desarrollo y defender sus intereses mutuos durante un encuentro en Pekín tras asistir los días previos a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Tianjin.

