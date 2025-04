¿Qué ha sido de Henry Kissinger? Occidente necesita desesperadamente un diplomático con su temple, capaz de resolver conflictos insolubles como logró hacer en Vietnam y en Oriente Próximo. Porque lo más terrible de la guerra actual entre Ucrania y Rusia es la ausencia total ... de una estrategia, incluso de una retórica de paz. El secretario general de la ONU, cuya función, en teoría, sería esta, prefiere hablar de la crisis climática a largo plazo. Únicamente el Papa dice de vez en cuando que la paz sería mejor que la guerra, pero esto no es un plan y su legitimidad en la región es débil. Cada uno de los bandos enfrentados parece asentarse en el largo plazo, en una guerra sin fin, que nadie podrá ganar jamás. Esta es la principal lección del conflicto que comenzó en 2014, con la invasión del este de Ucrania por parte del Ejército ruso y la anexión de Crimea. Ocho años después, ha quedado claro que Putin y su camarilla militarista nunca lograrán conquistar Ucrania ni imponer en Kiev un régimen bajo las órdenes de Moscú.

Por el contrario, la agresión rusa ha consolidado a Ucrania, que anteriormente no tenía una identidad verdaderamente diferenciada de la nación rusa. Ucrania no tiene fronteras naturales; su historia está estrechamente entrelazada con la de Rusia y viceversa; el idioma ucraniano es solo una variante del idioma ruso, y Kiev es históricamente la cuna de la Rusia contemporánea. En realidad, Ucrania es rusa y Rusia es ucraniana.

La agresión rusa ha cambiado todo esto, creando una nueva frontera que no es geográfica ni cultural, sino política: Ucrania es ahora una democracia y Rusia una tiranía. Ucrania se ha unido así al campo democrático occidental, que la apoya, y Rusia se ha sumado al bloque de las tiranías, con China como principal aliado. Esta nueva división del mundo no estaba escrita de antemano; Rusia, después de la URSS, en la época de Yeltsin, y después con la primera versión de Putin, buscó el acercamiento a Occidente. Ya se trate de un giro de Putin o de errores garrafales del lado estadounidense y europeo, la guerra de Ucrania es el resultado de un malentendido, no de una fatalidad.

En esta etapa, no tiene sentido reescribir la historia y asignar culpas. Empecemos más bien por la situación sobre el terreno y por lo que hemos aprendido desde la fallida ofensiva rusa en Kiev el pasado 24 de febrero. El resultado es que el Ejército ruso no avanzará más en Ucrania y que los ucranianos nunca podrán desalojar a los rusos de las cinco provincias conquistadas, del Donbás a Crimea; los rusos preferirían que los mataran 'in situ'. Los ucranianos, por su parte, nunca cederán al terror ruso; los bombardeos contra la población civil solo consiguen anclar a los ucranianos en Occidente y en la democracia. Por lo tanto, los rusos ya no tienen muchos cartuchos en la reserva, en sentido literal y figurado; tampoco los ucranianos, sobre todo porque dependen totalmente de la ayuda militar estadounidense y, de paso, europea. Por lo tanto, la solución del conflicto depende, sobre todo, de Washington. Como los europeos han optado, erróneamente en mi opinión, por alinearse completamente con los estadounidenses, corresponde a Estados Unidos proponer un plan de paz, cuyas líneas principales se imponen con claridad.

Primero, Ucrania debería comprometerse a no unirse a la OTAN, una posibilidad que parece asustar mucho a Putin; esto le permitiría salir del conflicto proclamando su victoria. Por otro lado, la candidatura de Ucrania para convertirse en miembro de la Unión Europea –que los rusos toleran– seguiría siendo un hecho. Rusia se comprometería a respetar la soberanía ucraniana y a no desestabilizar más su democracia; los dos adversarios deberían adaptarse. La cuestión territorial es más compleja, pero no insoluble.

Si Ucrania reconociera que Crimea es rusa, como lo fue hasta 1954, Putin se volvería más complaciente con las demás provincias ocupadas; estas podrían, por ejemplo, convertirse en zonas neutrales de interés común, con un régimen de libre comercio entre Rusia y Ucrania. Más que todo o nada, lo que hay en la panoplia de los diplomáticos y los economistas son categorías intermedias, del tipo de Irlanda del Norte.

Finalmente, ni los ucranianos ni los occidentales podrán eludir la dolorosa cuestión de los crímenes de guerra: un acuerdo de paz no presupone venganza, sino la exposición de los hechos. Este podría ser el papel de una Comisión de la Verdad, según el modelo checo o surafricano, porque los rusos no tolerarán la institución de un tribunal especial como en Ruanda, ni una intervención del Tribunal de Justicia de La Haya. ¿Prosperaría más rápidamente la negociación si Putin desapareciera? No estoy seguro, porque podría ser sustituido por un régimen aún más autoritario.

Si la Unión Europea tuviera una diplomacia independiente de la de Estados Unidos, aumentarían las posibilidades de poner fin a la guerra. Pero es demasiado tarde. Europa, en este conflicto, no es un actor principal, ni un actor independiente, ni diplomático ni militar. Habrá que recordarlo.