El presidente del Gobierno ofreció anoche en RTVE su primera entrevista a un medio español en 14 meses y en ella quiso transmitir la impresión de que se siente firme en el cargo

El presidente del Gobierno ofreció anoche en RTVE su primera entrevista a un medio español en 14 meses y en ella quiso transmitir la impresión de que se siente firme en el cargo, hasta el punto de que anunció que continuará en el poder aunque el Parlamento le tumbe el proyecto de Presupuestos que ha dicho que presentará en las próximas semanas.

Sánchez rompe así con la tradición creada por Felipe González en 1995 que él mismo siguió en 2019 cuando el rechazo a sus cuentas le llevó a disolver las cámaras. Ahora, sostiene que los Presupuestos no son un fin sino un medio para que la economía crezca.

El presidente no admitió ninguna responsabilidad en los casos de corrupción que afectan a altos cargos del Partido Socialista, pero arremetió contra «algunos» jueces a los que acusó de «hacer política» con su familia y «no cumplir con la ley». Insistió en su oferta de un pacto de Estado ante la emergencia climática cuya principal propuesta es crear una agencia estatal de protección civil.