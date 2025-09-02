Suscribete a
Moncloa da el primer paso hacia unos Presupuestos con Junts y frenar el riesgo de adelanto electoral

Los de Puigdemont se mantiene «escépticos» pero el Gobierno ve más cerca la negociación

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras ÁNGEL DE ANTONIO
Madrid

El gesto de acercamiento a Junts –enviando a Salvador Illa a romper el hielo a Bruselas– está muy medido en el Palacio de la Moncloa. Y persigue, sobre todo, el intento definitivo del Gobierno para amarrar el apoyo de los independentistas en una legislatura ... en permanenteestado de convulsión que, sin embargo, encara un tramo muy delicado por la ausencia de Presupuestos Generales. En esta negociación futura también se enmarca el encuentro de Illa con el expresidente de la Generalitat. Un primer paso en busca de las cuentas públicas que darían garantías a Sánchez los próximos dos años para llegar a 2027 a pesar de las tormentas judiciales en marcha.

