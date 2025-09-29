Una de las primeras tareas después de una catástrofe consiste en poner en marcha las medidas que eviten que vuelva a producirse. Sin embargo, con las riadas que se están produciendo estos días en la región de Valencia, asolada hace un año por la terrible dana, hemos sabido que muchos de los medidores de caudal de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, siguen sin instalarse o bien fallan. Resulta lamentable conocer este extremo, solamente atribuible a la desidia y la inoperancia, cuando la falta de datos fue una de las causas de la catástrofe que arrasó la región y causó más de doscientas víctimas. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) prometido tras la catastrófica dana del 29 de octubre sigue sin estar operativo de manera inexplicable, con lo que las zonas afectadas pueden ser de nuevo víctimas de otra riada sin que se tomen las medidas de alerta oportunas y los habitantes de la región tendrán que esperar hasta 2026.

Más temas:

Tiempo

DANA

Catástrofes

Alerta