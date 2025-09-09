La comparecencia de Leire Díez en el Senado se saldó con versiones inverosímiles de quien se autocalifica como periodista de investigación

La comparecencia de Leire Díez en el Senado, para explicar sus andanzas contra jueces, fiscales y policías, se saldó con versiones inverosímiles de quien se autocalifica como periodista de investigación. Nada nuevo sobre la trayectoria de un personaje a quien varios juzgados investigan por diversos delitos. La escasa –o nula– utilidad de estas comparecencias se une a la cadena histórica de comisiones parlamentarias que nunca han conseguido el fin que les es propio: depurar responsabilidades políticas y colaborar, en la medida de lo posible, con los tribunales. Al contrario, estas comisiones pretenden ser sucedáneos de los jueces de instrucción y nacen con sus conclusiones predeterminadas, acogen escarnios públicos y acaban topándose con los derechos constitucionales de comparecientes que ya son investigados por los jueces –principalmente el de guardar silencio– o prestan un escaparate para el exhibicionismo del declarante, como sucedió ayer.