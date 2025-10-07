Suscribete a
Gaza, el día después

Para las democracias occidentales, para los países musulmanes y para los propios gazatíes, es mejor un futuro sin Hamás y con un Israel seguro

Si la masacre cometida por Hamás el 7 de octubre de 2023 no justifica la desmesura de la respuesta militar israelí, tampoco puede ser ignorada como detonante de la tragedia en Gaza, que puede afrontar su tramo final si los terroristas palestinos aceptan el ... plan de paz propuesto por Donald Trump. Los asaltos criminales de Hamás a las poblaciones judías adyacentes a la franja de Gaza hicieron aún más nítida la naturaleza terrorista de sus autores, teledirigidos por el régimen teocrático de Irán y cuyo propósito histórico es la eliminación del Estado de Israel. Además, aquellos atentados salvajes lograron frenar la culminación de los Acuerdos de Abraham para el reconocimiento de Israel por parte de Arabia Saudí. Estos pactos habrían aislado a Hamás en el contexto musulmán y señalado explícitamente su condición de marioneta de Teherán. En el objetivo de destruir a Israel, Hamás no ha ahorrado ningún sufrimiento a la población gazatí, utilizada groseramente como escudo humano y sometida a privaciones de todo tipo, también de libertades, mientras los terroristas destinaban ingentes cantidades de dinero a construir infraestructuras subterráneas de cientos de kilómetros y a adquirir y acumular armamento de guerra. No perder de vista qué es y qué representa Hamás es esencial para entender la situación actual. En efecto, la respuesta israelí es desproporcionada, más allá de que sean más o menos ciertas las cifras de víctimas civiles facilitadas por la propia organización terrorista. El nivel de devastación de las ciudades gazatíes, los desplazamientos forzosos de su población y el número de muertes de civiles han socavado la legitimidad de la ofensiva militar de Israel, además de quedar sometida a la justicia internacional, por la comisión de posibles crímenes de guerra y genocidio.

