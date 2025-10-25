Las autoridades han destapado numerosos casos de menores inmigrantes no acompañados que en realidad no se encontraban en situación de desamparo. Los padres los abandonaban para que la Administración se hiciera cargo de ellos. En muchos casos permanecían en España y en otros, se ... volvían a sus países, generalmente del norte de África, sin sus hijos. Este hecho se suma a otros en los que se produce un fraude en las ayudas que reciben los inmigrantes. Recientemente, la Generalitat catalana llevó a cabo una condonación de las deudas de personas de otros países que habían recibido ayudas tras presentar información falsa o errónea. En las últimas semanas hemos aprendido que el 60 por ciento de los menores no acompañados que permanecían en Baleares eran mayores de edad. Estas informaciones revelan la urgente necesidad de una mayor fiscalización de la ayuda a las personas que provienen de otros países para que los recursos lleguen a quien de verdad los necesita y los merece.

