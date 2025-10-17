Suscribete a
Tras varias temporadas rozando la cifra del millón de espectadores, la Monumental de Las Ventas cierra su temporada taurina con la marca histórica de 1.008.226 espectadores, cifra que pone de manifiesto el creciente atractivo de una Fiesta contra la que el Gobierno, con el ... titular de Cultura a la cabeza, ha desplegado una campaña de descrédito que precisamente pasa por falsear la estadística de esta industria, económica y cultural. Con el PSOE de perfil, abonado a la abstención ante cualquier ofensiva política contra la tauromaquia, Ernest Urtasun insiste en manipular la realidad de la Fiesta según el manual de instrucciones del peor totalitarismo. No termina de salirle bien la jugada al ministro. Al contrario, las plazas se llenan de aficionados, y no precisamente como expresión de una 'ola reaccionaria' que disfruta con el sufrimiento animal, sino como manifestación del conservacionismo del toro bravo, de su hábitat natural, del arte que protagoniza y de la economía que sostiene.

