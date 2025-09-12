La decisión de Pedro Sánchez de legalizar un embargo de armas contra Israel no sólo se ha encontrado con serios escollos jurídicos que han obligado a retrasar la adopción de un decreto que se anunció como inminente, sino que amenaza con retrasar el desarrollo de importantes proyectos militares que son vitales para la defensa nacional. Es el caso, como informamos hoy, de la continuidad del programa de misiles, la integración de radios tácticas para el campo de batalla y el blindaje del carro 8x8 que dependían de la cooperación técnica con empresas israelíes. Se trata de programas millonarios que pueden afectar de manera importante la operatividad de las Fuerzas Armadas Españolas. Israel es un actor global en la industria de defensa y sus programas de armas se ajustan de manera relevante con las necesidades militares de una potencia mediana como España. El brindis al sol de Sánchez con el asunto del embargo puede salir más caro que lo que se pensaba.

