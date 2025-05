El Ejecutivo no se ha conformado con neutralizar los contrapesos de la división de poderes y tomar el control de cualquier órgano de supervisión

Sin precedentes en un mercado abierto y activa hasta el próximo viernes, la consulta pública con que el Gobierno pretende legitimar su rechazo a la opa del BBVA sobre el Sabadell no es más que el enésimo ejercicio de intromisión e intervención, agravado por la fórmula elegida para hacerlo efectivo, de un Ejecutivo que no se ha conformado con neutralizar los contrapesos de la división de poderes y tomar el control cualquier órgano de supervisión, sino que desde primera hora quiso atar en corto al sector privado. Con un servicio público cada vez más deteriorado, el Gobierno no ha tenido escrúpulos para intimidar a las grandes empresas, hasta provocar su salida al exterior (Ferrovial), intervenir en su accionariado (Telefónica), vetar a inversores incómodos para sus socios (Talgo), maniobrar entre bambalinas (Prisa) o retorcer la ley para recurrir a una inédita consulta pública sobre una operación entre particulares, visada ya por la CNMC, un 'plan de negocio' para cada empresa.