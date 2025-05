En la relación de los nacionalismos con España no hay nada inocente

Parece inverosímil que haya que explicar las numerosas razones por las que el Consejo Superior de Deportes (CSD), presidido por José Manuel Rodríguez Uribes, no debe autorizar la participación de las selección española de pelota vasca en la Liga de Naciones, si el precio es un partido contra la selección de Euskadi. La decisión depende de Rodríguez Uribes y hay que confiar en que evite un precedente claramente expansivo a otros deportes y a otras comunidades autónomas. Visto de forma aislada, no sería un drama un partido de esta naturaleza, pero en la relación de los nacionalismos con España no hay nada inocente. Lograr un titular de prensa en el que España y Euskadi estén a la par, aunque sea para jugar a la pelota vasca, ya es un pequeño éxito de las aspiraciones nacionalistas. Bien saben los secesionistas el valor emocional de los deportes, sobre todo los que llevan denominación de origen, en las aspiraciones identitarias. Cualquier proyección internacional de esa paridad entre España y Euskadi es un peldaño que suben los separatistas en la escalera de objetivos cumplidos.