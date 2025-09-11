Suscribete a
ANTIUTOPÍAS

1984 en 2025

La política ya no dirime asuntos de mejora pública, sino en identidad

Presidentes contra jueces

Lanzamisiles apuntando a Caracas

Carlos Granés

Carlos Granés

La palabra 'perplejidad' empieza a quedar corta para describir la sensación que embarga a los ciudadanos que observan la realidad política de sus países. Cuando creyeron haber asimilado el hecho de que personajes extravagantes, sin atributos intelectuales y una relación –digamos tóxica– con la verdad ... y la realidad, estaban ganando elecciones y llegando a los palacios de gobierno, los dejó atónitos, en la lona y desmoralizados, comprobar que la evidencia de su cinismo y amoralidad no les hacía perder el apoyo de sus seguidores. Una cosa era votar por 'outsiders' o estar dispuestos a darle una oportunidad a ideas radicales; otra muy distinta convencerse a sí mismos de que habían elegido a estadistas geniales o a visionarios irremplazables.

