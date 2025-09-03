Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Al menos 15 muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

SIN PUNTO Y PELOTA

Último curso femenino. Quizás

Tiene su gracia que cuando Sánchez tuiteara su indignación sobre los gritos en el Ahúja supiera ya de los andares de Abalos y de su catálogo de chonis

Si hay alarma, datos

España, mix suicida

Berta González de Vega

Berta González de Vega

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Le han dado un toque personal a sus cuartos, se están empezando a conocer, las de Málaga, Vigo, Badajoz o Murcia. Han posado en la escalinata, bajo el lema de Deus Scientarium Dominus. La promoción CX de la primera residencia universitaria femenina de España, que ... fundó San Pedro Poveda en 1915, está lista para ocupar las sillas de esa biblioteca preciosa, organizar las actividades sociales y culturales, quemar Madrid en el mejor sentido, tontear con los colegiales cercanos e incluso casarse luego con alguno. Seguro que ha pasado también entre chicas que fueron al Mónica y chicos del Ahúja, esos dos colegios mayores que hace tres años protagonizaron una anécdota que hizo convulsionar a los guardianes del feminismo de chiringuito oficial, indignados como si estuvieran presenciando el mismo nacimiento de los talibanes en España, y que provocó que la ley universitaria fijara un plazo, 2026, para acabar con colegios mayores de un solo sexo adscritos a universidades públicas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app