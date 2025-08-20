Pasa. Una fuente no identificada de una eléctrica señala al culpable del apagón, a ese 'mix suicida' de fuentes de energía renovable para la red y la expresión cuadra para España. 'Mix suicida' en los apoyos al Gobierno que hace que sea todo un ... postureo, una descoordinación, una incompetencia por competencias repartidas. 'Mix suicida' el exceso de combustible forestal por lluvias, abandono del campo y luego temperaturas tan altas como para suponer que es verano y que hubiera venido bien más prevención, como en Valencia con las avenidas. Pero aquí la única avenida que tenemos es la de Su Sanchidad en visitas cuidadosamente diseñadas para que no le lleguen los ecos de los cánticos del verano de la chavalería ultra en las discotecas. Un Paiporta fue suficiente.

Al presidente se le ve apagado, pese a que el pueblo anda encendido. Como si el 'mix' de sus energías hubiera dejado de ser renovable. Como si su red de contactos estuviera transmitiendo malas vibras. Él hubiera querido pasar a la historia como el presidente de un país que se mantuvo encendido con el mayor porcentaje de renovables en el 'mix' eléctrico, pero pasó a titular internacional como ejemplo de los problemas de apostar demasiada alta tensión al verde. Prueba de que no hay mucho más que investigar sobre el apagón es comprobar cómo ha cambiado desde entonces la composición de ese 'mix'. Nunca volvió a ser tan renovable, pese a que ha seguido soplando el viento y luciendo el sol. En un juicio imaginario, preguntado algún experto, cabe imaginar la cuestión clave: «¿Cómo ha cambiado el 'mix' eléctrico desde el apagón?» y, ante la respuesta, es fácil que un abogado peliculero dijera: «No hay más preguntas, señoría», como explicaba una ingeniera amiga con cargo en una de las eléctricas. Mientras, Sánchez mantiene su 'mix suicida' de apoyos y eso hace que, por ejemplo, sea una tarea imposible coordinar la salida de los menores inmigrantes no acompañados de Canarias y cumplir así una sentencia del Supremo. Tal y como contaba el presidente de Canarias a ABC, Sánchez, de veraneo cerca, no ha considerado apropiado ir a visitar los centros donde los menores están hacinados y hacer el paripé de que le importan. Hagan la prueba de buscar en internet qué hacer para acoger en familia a uno de ellos y verán el enorme interés que existe para que esos menores hagan algo más provechoso que ver pasar las horas con sus móviles. Y tampoco habrán visto que el Gobierno se gaste pasta en publicidad institucional con instrucciones a familias interesadas para acogerlos, con una ayuda económica menos copiosa que el alquiler que reciben los propietarios de hoteles donde se alojan inmigrantes.

«Cada uno es dueño de sus actos», dijo Clavijo al contestar sobre la visita de Sánchez a los menas. El presidente nunca ha sido esclavo de sus palabras, pero sí que es propietario de sus acciones. De ese agarrarse al 'mix suicida' de sus apoyos con tal de no convocar elecciones, con aspiraciones de ser renovable, aunque para eso tenga que convocar alta tensión, como bien supo Zapatero, erigido en su gurú. Insensible total al cambio climático de las encuestas, obsesionado con evitar su apagón.