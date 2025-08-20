Suscribete a
Berta González de Vega

Pasa. Una fuente no identificada de una eléctrica señala al culpable del apagón, a ese 'mix suicida' de fuentes de energía renovable para la red y la expresión cuadra para España. 'Mix suicida' en los apoyos al Gobierno que hace que sea todo un ... postureo, una descoordinación, una incompetencia por competencias repartidas. 'Mix suicida' el exceso de combustible forestal por lluvias, abandono del campo y luego temperaturas tan altas como para suponer que es verano y que hubiera venido bien más prevención, como en Valencia con las avenidas. Pero aquí la única avenida que tenemos es la de Su Sanchidad en visitas cuidadosamente diseñadas para que no le lleguen los ecos de los cánticos del verano de la chavalería ultra en las discotecas. Un Paiporta fue suficiente.

