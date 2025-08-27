Juanma Moreno nos ha pedido «hacer una reflexión», así, en general, sobre los 20 asesinados con arma blanca en Andalucía 2025 y obedezco, aunque tengo la sensación de que, si le apretáramos un poco al presidente de la Junta, a lo mejor es él ... quién tiene que aprender a hacerse preguntas antes de lanzar una enorme a «la sociedad» –creo que no dijo «en su conjunto», que siempre me lleva a imaginar a doña sociedad con un 'twin set' de mi abuela–. Vayamos, pues, por la senda de la reflexión. El último asesinato, cometido con un machete de grandes dimensiones, ha sido en Málaga. La víctima, 21 años, no era de los que había cerrado a diario la feria: curraba ayudando en dos comercios familiares. No se ha dado a conocer la nacionalidad y las circunstancias de los dos presuntos autores enviados a la trena, más allá de sus 23 años. Amigos policías me dicen que son españoles, por si estaban ya a punto de darle a las teclas de los comentarios. Primera parte de la reflexión: Lo mejor para atajar el racismo es la transparencia y, para potenciarlo, ocultar orígenes por temor a disparar alguna fobia.

Según Interior, en España cae la tasa de homicidios. No debe haber miedo terrible de morir apuñalado en cualquier lugar, como bien sabe Trump, que puso a Madrid de ejemplo aspiracional para la capital de EE.UU. en cuanto a criminalidad. Miles de ricos que quieren vivir con nosotros valoran nuestra seguridad y los pobres, también. Pero, si Juanma Moreno nos pide reflexionar, seguimos. En estos meses de 2025, en Andalucía han sido asesinadas por sus parejas seis mujeres. Seis mujeres, veinte chavales apuñalados. ¿Merece esto pensar qué recursos, qué esfuerzos, qué campañas se dedican a un tipo de asesinato y a otro? Así, por preguntar. Quizás nos hemos preocupado mucho por el derecho de nuestras hijas de volver a casa solas y borrachas y no tanto por el de sus hermanos de regresar de marcha sin un pinchazo. Lo más normal es que no ocurra nada. Ya nos ocupamos en familias cobardonas de decirles que se larguen a la mínima pelea, que no contesten a miradas desafiantes.

Pero el presidente andaluz ha aportado datos que pueden infundir miedo. Ha pedido más controles para las armas blancas. Añado petición: que nos digan detenidos, perfiles, nacionalidades, circunstancias. Que se haga un buen perfilado de los posibles agresores para intervenir en su entorno. También cuando, como en el caso de Málaga, sean españoles. Que los hay. Si hay más jovencitos violentos, en mi urbanización, donde Juanma Moreno ha puesto un centro de internamiento de menores, nos interesa saberlo. No era español el que yacía en la feria con la cabeza ensangrentada de un botellazo, inconsciente. Había estado tocando el culo a varias chicas. Una se hartó. No han aparecido muchos detalles del caso en los comunicados policiales. Queda ahí la reflexión completa: que nos cuenten, de entrada, la verdad. Somos adultos. Creo. Si no hay motivo para la alarma, que el presidente andaluz no asuste. Si lo hay, con todos los datos.