Un día de estos, ha entrado en vigor parte de la regulación sobre IA en Europa: hacer público los métodos de entrenamiento de sus modelos, por ejemplo. Nosotros, los estupendos. Nosotros, potencia reguladora. Nosotros, la ética que viene de los griegos, el bien común ... o pongan adornos parecidos en un discurso pedido a Grok, la IA de X. Los que han conseguido ser alguien en la IA en España (Freepik), mientras, viendo venir tanta norma sin que nadie en la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial les haya dicho un qué os parece. Los chinos se frotan las manos. Los estadounidenses, menos, pero también. Contexto. Ahora, a por la escena.

Pagador: Ren Zhengfei, fundador de Huawei. Padres profesores, internados en campos de trabajo durante la Revolución Cultural, periodo en el que él aprovechó para aprender electrónica. Ingeniero, estuvo en el Ejército chino y, más tarde, entró en el Partido Comunista. En Huawei el compromiso de los trabajadores, que son dueños en parte de la compañía, exige jornadas de nueve a nueve, seis días a la semana. El 9/9/6 es habitual en el sector tecnológico chino. La autora del reciente libro 'La Casa de Huawei', Eva Dou, explica en un podcast que los trabajadores de la compañía no abandonaron Trípoli en lo peor de la guerra en Libia. Zhengfei ha conseguido transmitir ese sentido extremo del deber, esa capacidad de resisitir y lo hace con pesimismo. Hay que estar preparado para lo peor. Siempre. Es un meticuloso diseñador del peor escenario y ser un patriota es un requisito para trabajar en la compañía que fundó, actor clave en las telecomunicaciones mundiales.

Cobrador: José Luis y Pepe. Zapatero y Blanco. Cobradores de favores, por ahora. Con facturas de casualidades. Las hijas del expresidente del Gobierno le hacen un trabajillo a Huawei. El gigante asiático que coloca de responsable en España al ex jefe de seguridad de La Moncloa con ZP y con Pepiño. Porque no hay ingenieros de 'telecos' con MBAs solventes en España. Porque para qué un proceso de selección con cazatalentos si tenemos a mano a este hombre, con contactos socialistas. La consultora del ex ministro de Fomento, Acento, cuajadita de cerrajeros de puertas oficiales, españolas y belgas. Que menudos pringados los que mandan un correo a puerta congelada. Qué se habrán creído esos emprendedores tecnológicos españoles quejosos con la regulación. A quién han acudido. En Shanghai pueden currar 9/9/6 pero en España hay personas a las que esos currantes de Huawei pagan por que les cojan un teléfono, les contesten un correo, les convoquen una reunión.

José Luis y Pepe no se forjaron en un campo de trabajos forzados de una revolución cultural. Pero andan pergeñando una que consistirá en freir a regulación nuestro país, en dividirlo, polarizarlo, en conseguir jornadas laborales reducidas, en repatirse el BOE a bocados y servírselo en bandeja a compañías de patriotas chinos que nos manejarán desde la nube. No pensábamos que eran esas nubes las que iba a contar Zapatero en su jubilación de presidente.