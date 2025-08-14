Suscribete a
ABC Premium

el batallón

Lo que también abrasa el fuego

En los incendios de esta semana hemos asistido a la reedición del espíritu de aquel literal y bochornoso «si quieren ayuda, que la pidan» de Sánchez

Puente, a quemar las redes

Los amigos de Peter

Álvaro Martínez

Álvaro Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la inmensa tea de este agosto de los mil y un incendios no solo se calcinan hectáreas y hectáreas de tesoro natural en un nuevo golpe al futuro de esa España vacía que ya apenas invita a la melancolía, también se abrasan –decimos– ... los últimos rescoldos de lo que debería ser un Estado fuerte y solvente que proteja a sus ciudadanos dentro y fuera de España, porque ya ha sido reducida a la condición de mero oyente de las decisiones más o menos geoestratégicas que otros acuerdan en el extranjero. Conviene olvidarse de que fuimos una nación, o al menos eso creíamos, desde que Sánchez habita en La Moncloa («Pedro, ¿pero tú sabes lo que es una nación?», le dijo hasta esa 'eminencia' llamada Patxi López). El marido de Begoña ha terminado de descoser los hilvanes que dejó Zapatero con la voladura descontrolada del orden territorial –a pachas con Artur Mas, en aquel 'pacto del Marlboro' del Estatut– diseñado en la Constitución (milagrosamente vigente) que los españoles acordaron dibujar en los años de la bendita Transición. Hay que recordar la zopenca explicación (pasó las de Caín) que en su día ofreció Zapatero sobre el concepto nación. En realidad, todos los grandes males de España se deben a la intervención decisiva de ZP, el 'Metternich leonés', hoy convertido en un rumboso lobista de las grandes dictaduras del mundo, desde Pekín a Caracas, rompiendo la promesa de dedicar su prejubilación política –¡tanta paz lleves como descanso dejas!– a contar cirros, cúmulos y nimbos con la que los españoles respiraban aliviados tras librarse de semejante lastre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app