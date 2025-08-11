El fuego arrasa los castaños centenarios y la vegetación del Espacio Natural y Cultural de Las Médulas, en León. En Zamora y Cádiz, los incendios también convierten la flora y fauna en trazos negros por culpa de las extremas temperaturas. «El espacio de Las Médulas ... ha desaparecido», se lamenta el alcalde de la localidad leonesa de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias.

Las autoridades trabajan contra el fuego para prevenir más daños y evitar su propagación desde medios aéreos y terrestres centrando sus esfuerzos en que las llamas no lleguen a las viviendas, mientras los vecinos son evacuados de sus municipios. «Es la mayor catástrofe sufrida en muchísimos años», anuncia el alcalde de Borrenes (León), Eduardo Prada.

Pese a la gravedad de la situación y la angustia de las poblaciones afectadas por las llamas, el ministro Óscar Puente anduvo haciendo 'chistecitos digitales' en vez de ofrecer ayuda a las comunidades afectadas. Mientras la naturaleza arde y los pueblos se lamentan, hay políticos que eligen quemarse solos.

Algunos de los tuits que Óscar Puente ha publicado en la red social X

Lejos de retractarse y poco después de borrar su primer tuit en el que ironizaba sobre la cercanía de Mañueco a los incedios de Cádiz, trababa de quitar hierro al asunto: «No hay desgracia que no les pille de farra. Y eso no es lo grave. Lo grave es que 5 días después de que empezasen los incendios y 4 días convocándose el Cecopi, uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer. Ese es el drama, no un tuit ni doscientos. Sinvergüenzas!».