Tercera Suspenso general «Si tuviera que describir en una frase el pulso en Cataluña, no me atrevería a decir que el Estado de derecho español se ha impuesto, solo resistió. A ellos les basta para continuar el desafío. Nosotros necesitamos que prevalezca la ley y el orden, pilares de la democracia»

José María Carrascal Actualizado: 16/10/2019 00:04h

Como el mal de muchos es consuelo de tontos, de poco nos sirve constatar que nuestra clase política ha fallado la última prueba, unos por hacer las cuentas del Gran Capitán, otros por hacer las de la lechera. Los nacionalistas catalanes a la cabeza: esperaban estar hoy en esa especie de edén que era la República Catalana, y así se lo hicieron creer a sus seguidores, para encontrarse con sus dirigentes en la cárcel o fugitivos de la Justicia, con miles de sus empresas en otras comunidades españolas, con ningún reconocimiento internacional, divididos entre sí y, lo más trágico, sin haber comprendido que «lo que no puede ser no puede ser, y, además, es imposible», pidiendo lo que no puede