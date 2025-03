Ana I. Sánchez: ¿Quién dijo independiente?

Según Escrivà, no hay tantos pobres por el Covid. El supuesto ministro técnico cae rendido a la propaganda socialista

Además de no saber contar a los fallecidos ahora resulta que el Gobierno tampoco sabe contar a los pobres. El pasado fin de semana, Pablo Iglesias y José Luis Escrivá nos sirvieron un nuevo capítulo de contradicciones internas al no ser capaces de ponerse de ... acuerdo sobre cuánta miseria ha traído el coronavirus a España. El vicepresidente de Derechos Sociales consideró el viernes que «la pandemia ha agravado la situación» de las familias con menos recursos provocando que el nuevo íngreso mínimo vital sea «una necesidad absolutamente urgente». Pero el ministro de Inclusión aseveró en una entrevista con Yolanda Gómez publicada por ABC el domingo que «no creo que haya aumentando tanto la pobreza en estos meses». ¿En qué quedamos? Para apuntalar su afirmación, Escrivá explicó que «los que son pobres, en su mayoría ya eran pobres antes». ¿Pero no decía Sánchez que la economía iba como un tiro antes de la pandemia?

Viendo las colas del hambre es evidente que, en esta ocasión, Iglesias tiene razón. Resulta difícil creer que quienes aguantan horas de espera de pie, en la calle, con el riesgo de contagiarse lo hacen porque hay reparto gratis de comida. La estampa que recorre tantos barrios obreros es la de quienes se han quedado sin opciones y necesitan ayuda para comer. No sé qué resulta más preocupante pensar. Que Escrivà vive tan alejado de la realidad como para no ser consciente del drama que viven miles de españoles, o que el supuesto ministro técnico, independiente y sabio del Gobierno ha caído tan rendido a la propaganda socialista como para dejar atrás a Iglesias. La cuestión no es baladí si recalamos en que hablamos del titular de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Como responsable de Inclusión, Escrivà debería conocer mejor que nadie que los menores de las familias sin recursos comían cada día gracias a los comedores escolares. Como titular de Migraciones, debería ser el primero en saber que los inmigrantes sin papeles trabajan sin contrato y perdieron los ingresos. Y como ministro de Seguridad Social, debería estar al tanto de los nichos preexistentes de trabajadores por horas que el coronavirus ha dejado sin nómina, las bolsas de precariedad que impidieron ahorrar a muchos empleados, los progenitores que han tenido que recurrir a permisos sin sueldo para cuidar de sus hijos, la paralización de los autónomos, el cierre de empresas o el lento pago de los expedientes de regulación temporal de empleo. Sobre esto último Escrivà también dejó ver su teoría propia. «No creo que haya tantas personas sin cobrar los ERTE», dijo en la misma entrevista. Mientras sean pocas... parecía querer decir. Como si fuera aceptable que haya personas y familias en situación de pobreza desde hace más de dos meses porque el Gobierno no ha hecho su trabajo. «Cobrarán», aseveró para restar importancia al drama pero sin ser capaz de desvelar cuándo. Alguien debería recomendarle un poco de respeto y empatía para quienes viven con la angustia de no tener para comer. Dado su perfil técnico, es más plausible pensar que Escrivà conoce perfectamente todos los indicadores sobre el aumento de la pobreza y que su perfil independiente ha desaparecido para pornerse al servicio de la publicidad socialista. No hay semana en que el Gobierno no intente disfrazar la realidad, pero no por habitual debería dejar de parecernos escandaloso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión