Rosa Belmonte: El planeta de las zorras

Estamos de vuelta y estamos fenomenal, que diría Belén Cuesta en el anuncio de Tampax. «Todas menos tú». A la pobre chica que tiene al lado se le ha atravesado el tampón, como a cualquiera puede atravesársele Pablo Echenique y demás gente decente. Pero Belén ... le explica el mecanismo del chisme. Con Echenique no hay solución ni click que valga. Étienne de La Boétie escribió «El discurso de la servidumbre voluntaria» con 18 años. Deberían leerlo los jóvenes aborregados (también los mayores que huelen a choto). El librito está en Trotta y el 22 de junio en una nueva edición de Página Indómita.

Tan pocas páginas y tanto. «Es obra amena y enjundiosa donde las haya». Parece un diálogo de «Acacias 38» pero lo escribió su amigo Michel de Montaigne en «De la amistad». También dijo que De la Boétie era un joven respetuoso con las leyes, amante del orden, enemigo de los tumultos, no lo fueran a convertir en opositor de la monarquía, el catolicismo y todo lo que convenía no discutir. Por un lado hay una crítica del absolutismo en el siglo XVI con referencias cultas a la antigüedad. Por otro, mucho antes que Huxley, señala esa bonita afición a ser esclavo de manera voluntaria. El gusto del hombre por someterse. Al tirano «no hay que quitarle nada, sino nada darle». Vale que sólo unos pocos tienen el coraje suficiente para ser libres. Y vale que todos somos gilipollas. Pero el nivel de estupidez actual que lleva a ser servil con el tirano es sorprendente. El tirano sólo puede ejercer su dominio si quienes son tiranizados lo quieren. Ahora el tirano no tiene por qué ser un señor o un rey, como en tiempos de Montaigne y De la Boétie. El aborregado va a una manifestación en Madrid porque un policía salvaje con horrendas gafas en la cabeza ha matado a un negro en Mineápolis. Y por decencia, claro, según la doctrina Echenique. En «Farhenheit 451», Bradbury escribe: «Atibórralos de información y creerán que están pensando».

De la Boétie empieza yendo contra el tirano pero se vuelve contra los que permiten la existencia del tirano. Contra los siervos que ni piensan ni dejan de servir. «Resolveos a no servir más y seréis libres». Un francés de menos enjundia dice algo parecido. Fréderique Beigbeder pide desde su columna en «Icon» la desobediencia festiva. «¿Estáis seguros de que la libertad importa menos que la seguridad?». También dice que no hagamos demasiados honores a un virus. Pero si ya han abierto El Corte Inglés, y eso es el comienzo de cualquier libertad que se precie.

De todas maneras, ni siquiera el virus nos ha distraído de otras tiranías. No necesariamente de la del señor que decía lo de «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está» (piden a la juez del 8-M que archive la causa donde está imputado el delegado del Gobierno y para Trapero se conforman con desobediencia). No, la tiranía no parlamentaria, la que no hace falta que se pase por el forro la separación de poderes. La tiranía que da carnés de feminismo, que retira salvoconductos si no piensas lo correcto, que te señala como terf si crees que el sexo existe y marca diferencias, que decide si una manifestación es decente o no, que te manda a la policía política del pensamiento único... Con esta gente es como si viviéramos en el cómic «Bitch Planet». A la mujeres que no aceptan lo establecido ni que se las trate como a basura se las exilia. Son las NC (No Conformes) y se las envía a un planeta lejano, al Puesto de Obediencia Auxiliar, que también es conocido como Bitch Planet, el planeta de las zorras. Ahí nos encontramos. Y estamos fenomenal.