Prohibido comer carne

Seguir Juan Manuel de Prada Actualizado: 12/08/2019 07:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una jarca de científicos pastoreados por la ONU acaba de perpetrar un informe en el que vinculan el cambio climático con el consumo de carne. Leyendo este informe enloquecido me he acordado de aquella sagaz reflexión de Chesterton: «Ve a comer con un millonario prohibicionista y verás que no ha suprimido los cubiertos de plata, pero en cambio ha suprimido la carne porque a los pobres les gusta… ¡cuando pueden hincarle el diente! Luego verás que no ha abolido los jardines lujosos ni las mansiones suntuosas. ¿Por qué? Porque son cosas vedadas a los pobres. Pero presumirá de levantarse temprano, porque el sueño es un bien que está al alcance de todas las fortunas. El millonario sólo se priva de

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Supremacismo

Supremacismo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Navarra y la utopía

Navarra y la utopía ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Liberalismo y socialismo (y II)