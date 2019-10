La Tercera Palabras al oído «Los jóvenes del Santiago de Chile de hoy derribaron semáforos, calcinaron buses... y los poetas malditos del París de 1848, con Carlos Baudelaire entre ellos, le dispararon a los relojes públicos de la ciudad, porque reglamentaban y dividían la vida. Los jóvenes del 68, por su lado, vociferaban a todo lo que les daban los pulmones “Dix ans, Ça suffit!” (Diez años, ¡basta ya!). El gaullismo, por ilustrado y bien inspirado que fuera, había durado demasiado»

Veo avisos, sugerencias, anuncios engañosos en este Chile de fines de octubre de 2019 de lo que fue el mayo de 1968 en París, situación que me tocó vivir desde adentro, sin habérmelo propuesto, y que respiré por todos los poros, comentándola hasta el agotamiento, sospechando de todo y construyendo toda suerte de conjeturas inverosímiles. ¿Significaba esto que yo pensara entonces, en mi ingenuidad, que la política chilena era fácil de comparar con la de Francia? Desde luego que no pensaba esto, por muy joven e ingenuo que fuese en esa primavera perdida. No es difícil encontrar ecos europeos en la historia chilena y sudamericana de los siglos recientes. Pero hay que evitar el facilismo comparativo, que puede inducirnos a