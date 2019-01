Vox, orgullo de pertenencia

Agustín Pery

@PERYRIERA Seguir Actualizado: 11/01/2019 02:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo que deberían temer los afectados por la irrupción de Vox no es retratarse con ellos sin renunciar, claro, a gobernar gracias a sus diputados. Eso es de político cínico y menor, más pendiente de las redes sociales que de apuntalar un programa político inmune a los graznidos tuiteros. Los temidos fascistas -bautizados precisamente por los que no se nominan pero ejercen como tales- no se ocultan ni renuncian a celebrar públicamente que ellos sí votan, y votarán, a Vox. Desprecian los ataques que reciben y los responden con actitud flamenca, con orgullo de pertenencia. «Me acabo de afiliar. Votaré a Vox» es una frase que se repite en cenas, bares y reuniones familiares. Parece pues que este país se

Agustín Pery Director Adjunto