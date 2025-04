Luis Ventoso: Nos freirán a impuestos

En general, a los españoles los números nos provocan bostezos y la economía solo concita el interés del público cuando el país pende al borde del acantilado. En la clase política impera un intrépido analfabetismo numérico, especialmente acusado entre nuestra izquierda, que ha llegado a ... tres extraordinarias conclusiones económicas: 1.- El dinero crece en los melocotoneros y dejar temblando las arcas públicas no tiene la menor importancia. 2.- Urge gastar a cañón y sin límite, porque a diferencia de la desalmada ultraderecha nosotros tenemos conciencia social. 3.- La manera de sufragar la verbena del despilfarro es crujir a impuestos a las clases medias que sostienen el país y a las empresas que crean la riqueza y el empleo. Esta admirable fórmula del PSOE ha acabado siempre igual: con unas cuentas públicas pavorosas, paro disparado y gobiernos de centro-derecha cosiendo el roto con cirugía de emergencia. Pero Sánchez va a volver a intentarlo, porque es la genética del PSOE: gasto a chorro y brasa fiscal.

De entre los grandes mantras del ‘progresismo’ tal vez ninguno tan estúpido como ese que salmodia que ‘necesitamos una fiscalidad progresiva y que los ricos paguen más’. La candidata emergente de la izquierda en Madrid, la dicharachera Mónica García, no hay día en que no suelte ese latiguillo (amén de recordarnos que es ‘médica y madre’, hechos que nada tienen que ver con sus hipotéticas capacidades de gobernante). Pero es un argumento tontolaba, porque en España ya impera una fiscalidad socialdemócrata, que cruje a las rentas de trabajo (cinco puntos por encima de la media de los países desarrollados, según la OCDE). El Instituto de Estudios Económicos señala que la recaudación tributaria española ajustada a la renta per cápita supera en un 6,6% la media de la UE. El 30 de junio es el ‘Día de la Liberación’ en España. ¿Por qué? Pues porque hasta ese día todo lo que ganamos en el año se lo lleva Hacienda.

Viene un impuestazo duro, que se ha enviado a Bruselas de tapadillo en el Plan de Recuperación, porque en plena campaña de Madrid no convenía decirles la verdad a los españoles. Pero ya se ha destapado, por ejemplo, que se van a cepillar la tramitación conjunta del IRPF -aunque ahora dicen que está en revisión- que beneficia a matrimonios donde uno de los dos no trabaja, o cobra muy poco. La supresión de esas bonificaciones es un misil directo a las familias de bajos ingresos y afecta al 16,9% de los hogares. Antes de la campaña, María Jesús Montero ya vino a confesar con su psicodélica oratoria que el año próximo endurecerán los impuestos de sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones. Quieren implantar peajes en las autovías gratuitas, un palo para las clases medias y bajas y los transportistas. Han laminado las desgravaciones de los planes de pensiones privados (gran idea en un país que tiene su sistema público en coma). Y viene un rosario de ‘impuestos verdes’, todos muy súper guays.

Primero despilfarran y luego te vacían la cartera. Ese es el modelo. Así que ánimo y a votar ‘progresista’ para ‘frenar a la ultraderecha’...