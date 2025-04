Mª José Morales: Carta de una mujer de 41 años: «No llegaré jamás a los años de cotización y no sé qué será de mí en un futuro»

Soy una mujer de 41 años, de Cádiz. Tengo todos mis estudios. A los 18 años estudié Empresariales y después hice varios cursos de mi especialidad con la esperanza de encontrar trabajo. Jamás, en toda mi vida, he encontrado trabajo de mis estudios , siempre han sido empleos de inferiores categorías y de corta duración.

A los 38 años estudié el grado superior de Administración y Finanzas, con la esperanza de encontrar algo con las prácticas . Al no salir trabajo estudié oposiciones , pero ves cómo todo va por enchufes y pierdes años de tu vida frustrada y gratuitamente.

A día de hoy llevo siete años cotizados . Sé que no llegaré jamás a los años que piden y, como la mayoría de los españoles, no sé qué será de mí en un futuro . Ya he dejado de pensarlo, porque tanto pensar solo me lleva a preocupaciones y terminé con un tumor en el bazo a los 33 años y un órgano menos.

En España siempre hemos tenido mucha crisis y el trabajo ha estado fatal siempre, pero ahora con la crisis del coronavirus (no hace falta ser político para saberlo) a ver cómo remontamos, porque no se puede basar toda la economía de un país en un solo pilar: el turismo. Está claro que así no se puede sostener, porque cuando cae ese único pilar te quedas con nada y el país hundido. Ésta es mi penosa historia, como la de muchos españoles más.

* María José Morales González vive en Cádiz.

