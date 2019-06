Gran duque de Alba

Seguir Rosa Belmonte Actualizado: 18/06/2019 00:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Voy a decir una palabrota. Sororidad. Ya sé que Unamuno hablaba de matria y sororidad en «La tía Tula» (pero se refería al amor de la hermana por el hermano). Y que la RAE admitió sororidad como «Amistad o afecto entre mujeres» o «Relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento». A la RAE hay que darle de comer aparte. El empoderamiento también se lo pueden meter por la letra que les quepa. Mayúscula o minúscula. Supongo que por mentecata sororidad me había cortado a la hora de mencionar los kilos que ha echado Adriana Lastra. Por sororidad y porque yo he echado también unas cuantas arrobas que me impiden cerrarme las camisas sin llevarlas

