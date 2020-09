Cuando se insulta la memoria de un país

Actualizado: 13/09/2020 00:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La memoria de las ultimas tres generaciones de españoles está marcada por la violencia, la sinrazón y la cobardía de la banda terrorista ETA. Como ciudadano, nacido además en el País Vasco, he vivido muy de primera mano cómo la tiranía del tiro en la nuca, el secuestro y el coche-bomba destrozaba familias enteras y sembraba el terror en el conjunto de la ciudadanía. El recuerdo y el respeto de todas las vidas robadas por parte de estos asesinos es y ha sido siempre un pilar inquebrantable de unidad para la sociedad. Una memoria que no entiende de colores políticos ni ideologías porque en ella solo están personas inocentes que no pensaban como ETA.

ETA nunca pidió perdón a las

