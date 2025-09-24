Una soltera destroza parte del mobiliario y avergüenza a su cita con lo que hace en mitad de la cena: «No era el sitio»

Patricia (28), «rara y pintoresca» como ella misma se definió, buscaba en 'First Dates' a alguien acorde a su estilo llamativo con el que hacer un 'team' divertido juntos, que le gustaran los donuts, Minnie Mouse y los extraterrestres. Los celestinos del 'dating show' de Cuatro decidieron emparejarla con Rafa (25), un joven soldador de Madrid con el que fue capaz de entenderse bastante bien a pesar del exceso de energía e intensidad que ella derrochó durante la velada. «Puedo llegar a agobiar a las personas», avisó la quiromasajista, «una 'gata' madrileña que viene de Urano».

Las excentricidades de Patricia, en un principio, parecieron hacerle gracia a Rafa. De hecho la cita estaba yendo por buen camino... Hasta que Patricia quiso hacer una demostración acrobática en mitad de la cena. Una idea que no salió como esperaba, más bien todo lo contrario.

Si su intención era impresionar a su pretendiente, le salió al revés. Y es que la peculiar ocurrencia de la soltera se saldó con una caída, con la exhibición de su ropa interior en pleno 'prime time', y parte del mobiliario del restaurante destrozado. Igual que las expectativas de Rafa, que se sintió bastante abochornado. «Me he asustado. Un poquito de vergüenza sí he pasado, no me lo esperaba. Me he quedado un poco en 'shock'», comentaba el madrileño frente al equipo del programa.

Carlos Sobera, obligado a intervenir

El propio Carlos Sobera tuvo que aparecer para examinar qué había pasado. «¡Por los clavos de Cristo!», expresaba el presentador alucinado mientras acudía al rescate de la comensal. Ella, mientras, pedía al equipo que censurara el momento, consciente de que la había liado. Desde la mesa su pretendiente se llevaba las manos a la cabeza.

«Me siento fatal», comentó Patricia una vez volvió a su sitio. Su acompañante quitó hierro al asunto, pero recriminándole suavemente que «no era el sitio» más apropiado para hacerlo.

Patricia charlando con el equipo del programa después de su momento 'tierra trágame' en el restaurante Cuatro

Por si la música pudiera arreglar el estropicio causado por Patricia en las ganas de Rafa de seguir conociéndola, el equipo de 'First Dates' los mandó al reservado para que disfrutaran de un karaoke como broche de oro. Tras darlo todo a ritmo de La Oreja de Van Gogh, llegaba el momento de la decisión final.

La quiromasajista aceptaba encantada una segunda cita, afirmando que se lo había pasado muy bien. «Espero no haberte asustado con mi efusividad. Si sientes vergüenza ajena lo mejor es reírse», comentaba, dirigiéndose a su cita. Rafa reconocía que un poquito intimidado sí que se había sentido por la actitud de ella. «No me lo esperaba».

Por su parte, el soltero también daba el 'sí', aunque un tanto reticente. Quiso darle una segunda oportunidad a Patricia, «porque a lo mejor en otro momento te pillo más calmada y tranquila y va mejor».