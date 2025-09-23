El momento de pagar la cuenta siembra la discordia entre dos solteros: «Me ha parecido cutre»

Unas semanas atrás, un soltero arruinaba su cita de 'First Dates' justo a la hora de pagar la cuenta por un inexplicable gesto que no gustó nada a su acompañante. Pues bien, ha vuelto a ocurrir. Jesús (76) y Olga (66) mantuvieron una velada agradable y en harmonía. Hasta que tuvieron que abonar la cena. Este taxista jubilado afincado en La Rioja era el primer comensal en pasar por el restaurante de Cuatro la noche del martes 23 de septiembre.

Como carta de presentación revelaba las dos cosas que le gustan en la vida: la montaña y las mujeres. Su afición por el montañismo lo mantiene en forma, a pesar de «un par de goteras» propias de la edad. En cuanto a su pasión por el sexo femenino, le explicó a Carlos Sobera que no tiene preferencia ningún prototipo concreto. «Me gustan las mujeres», reiteró.

Antes de encontrarse con su pretendienta, Jesús hizo un apunte sobre un rasgo de su carácter que a veces le causa algún malentendido con la gente que no lo conoce. «Doy contestaciones un poco bruscas», señaló en los totales.

Lo que no sabía es que Olga (66), su cita, le daba mil vueltas en sinceridad. La administrativa, jubilada bilbaína, dejó a Jesús «muy agradablemente sorprendido». «Ha sido bastante impactante, es una mujer muy atractiva», comentó ante el equipo de 'First Dates'.

Aunque para impacto, el que sintió cuando ella, nada más conocerlo, le advirtió de que era muy clara hablando. Era su manera de ponerlo sobre aviso acerca de lo que le iba decir. «No te lo tomes a mal… Lo único que les pedí es que por favor no tuvieran barrigón», esclareció la soltera. No era el caso de su cita, sin embargo, tampoco resultó lo que ella esperaba, como expresó ante las cámaras. «Que esté cuidado no lo discuto, pero ya de entrada me ha parecido mayor».

Olga cree que mirar a los ojos a una persona le basta para saber si puede funcionar en una relación con ella o no. Pese a su instinto, decidió no cerrarle la puerta del todo a Jesús. «Pero no», concluyó pasado un rato.

Final a la gresca

Definitivamente, tenía claro que 'First Dates' no había acertado con su pretendiente, especialmente por la edad. «Yo se cómo me llevo con las personas mayores que yo. Al principio puedo cuadrar. Sin embargo, al primer mes ya empiezo a tener problemas. En la playa me han venido de 28 años a ligar ¡Pero que mi hijo tiene 31 años, por Dios! Ahora, un hombre que tenga 50 años no me importa. Me gustaba su conversación, pero cada vez le veía más mayor», argumentó hablando con las cámaras del programa.

Al menos por parte de Olga la decisión final estaba clara. Solo faltaba que Jesús comunicara si quería seguir conociéndola. Pero la buena sintonía se rompió en el último momento de la cena, el de pagar la cuenta. Sin muchos preámbulos acordaron abonar cada uno su parte. El problema es que el bolso de la bilbaína se había quedado en el guardarropa, y tampoco llevaba suelto, su intención era pagar con tarjeta.

Dado que no estaba seguro de que el restaurante dispusiera de datáfono, su compañero de velada se ofreció a prestarle el dinero. Una buena intención que no tuvo la reacción esperada por parte de ella. «Me ha matado que sea tan cutre, porque si el primer día hace eso por 20 euros, ¿qué no hará los demás días? Me ha parecido un cutre», despotricaba en los totales.

Eso sí, no tuvo reparos en reprochárselo también al implicado en la decisión final. «Voy a ser muy sincera», arrancaba la soltera. «A día de hoy que tenga que pagar el hombre… No me parece», razonaba él. «Me parece muy cutre que me digas 'yo te dejo el dinero'. Es como decir 'te lo dejo y luego me lo devuelves'. Sinceramente, yo voy simplemente con un amigo que acabo de conocer y a mi me invitan sin tener que pagarlo yo», esgrimía Olga.

«¿Y tú invitas a los hombres en las mismas condiciones?», inquirió Jesús, por su parte. Ofendida, Olga afirmaba que «más de una vez, sí». Pero él siguió defendiendo que en una primera cita no veía ninguna necesidad. «Pues entonces ya vemos que hay cosas en las que no coincidimos. Con lo cual, no vamos a seguir adelante porque no vamos a llegar a ningún lado. Espero que coincidas con otra», zanjaba la soltera sin darle a su acompañante posibilidad de réplica.