Comienza la partida por la presidencia en Italia: Salvini lanza a Draghi y desea elecciones anticipadas

En Italia se inicia la partida a la presidencia de la República, con Mario Draghi (Roma, 74 años) como principal candidato para suceder a Sergio Mattarella (Palermo, Sicilia), que en julio cumplirá 80 años. En el pasado, Mattarella ya había anunciado que no haría un segundo mandato en el palacio del Quirinal, que deberá abandonar a comienzos de febrero 2022 . Pero desde que accedió Mario Draghi al cargo de primer ministro, se han alzado numerosas voces en diversos sectores políticos y económicos planteando la conveniencia de que Mattarella prorrogase su mandato hasta las próximas elecciones generales, previstas en marzo 2023 si se llega al final de la legislatura. Según estos sectores, con Mattarella en el Quirinal hasta esa fecha, se prmitiría la continuidad de Mario Draghi como primer ministro hasta las elecciones. Luego, parece claro que el expresidente del Banco Central Europeo podría ser el sucesor natural de Mattarella en la jefatura del Estado, pues hoy por hoy es el principal candidato, sin ningún rival por ahora.

Primer acto

La sorpresa saltó este miércoles, en lo que se considera ya como el primer acto de la carrera al palacio del Quirinal, sede de la presidencia de la República. Ha tenido lugar en la escuela Geronimo Stilton de Roma. Mattarella ha visitado varias veces las escuelas en sus siete años de mandato, y ha sido habitual que lanzara a los jóvenes mensajes de cierto relieve. Esta vez, primero les explicó a los escolares que «la actividad del presidente de la República es muy exigente». Después ha hecho su definitivo anuncio de despedida: «En ocho meses termina mi cargo, como saben el cargo de Presidente de la República dura siete años, soy viejo, en unos meses podré descansar».

El mensaje de Mattarella ha sido aprovechado de inmediato por el líder de la Liga, Matteo Salvini . Ha marcado ya el camino más conveniente para sus intereses. Promueve a Draghi a la presidencia de la República, para suceder a Mattarella: «Febrero está muy lejos, ahora hay otras emergencias, no tenemos candidatos nuestros para el Quirinal. Ciertamente, si el primer ministro Draghi aceptase el cargo, tendrá nuestro pleno apoyo», ha dicho Salvini. Con estas palabras, el mensaje del líder de la Liga es claro: en febrero quedaría vacante palacio Chigi , sede de la jefatura del gobierno, si Draghi es elegido por el parlamento como presidente de la República. Esto significaría probablemente, como pretende Salvini, acudir de inmediato a unas elecciones generales .

El líder de la Liga desea que se celebren comicios cuanto antes, pues le está comiendo terreno Fratelli d’Italia , el partido liderado por Giorgia Meloni. En intención de voto, el centro derecha es hoy claro ganador en Italia, según los sondeos. Pero si se produce el sorpasso (adelantamiento) de Meloni, sería ésta líder del centro derecha. La líder ultraderechista no ha ocultado en estos días su aspiración de convertirse en la jefa del gobierno italiana. Sería un hecho histórico en Italia: Por primera vez una mujer accedería en este país al cargo de primer ministro.

Reconstrucción del centro izquierda

En el lado opuesto, Enrico Letta , líder del partido Democrático, lucha para que la legislatura, de cinco años, llegue a su conclusión, en el 2023. Dos motivos fundamentales empujan a Letta a no desear elecciones anticipadas en el 2022: por una parte, Italia estará entonces en el periodo de llevar adelante las reformas pedidas por la Unión Europea, para acceder a los préstamos y créditos del Fondo de recuperación (Next Generation EU). En total, Italia invertirá 248.000 millones de euros en inversiones y reformas. Por otra parte, Letta, empeñado en la difícil tarea de reconstruir el centro izquierda, teme que en el 2022 no se haya consolidado todavía su alianza con el Movimiento 5 Estrellas . Letta ha dicho abiertamente que las elecciones se ganan con alianzas. Y él solo ve la posibilidad de una victoria del centro izquierda si se forma esa alianza del PD y del M5E, más otros pequeños partidos de centro izquierda.

Europa desea la continuidad de Draghi

Europa mira con gran interés el juego político que ahora se inicia en Italia. El interés de Bruselas es que Mario Draghi continúe al frente del gobierno hasta el final de la legislatura, porque confían plenamente en él como garantía de que Italia haga el mejor uso del Fondo de Recuperación. Pero en la política italiana todo es posible. En juego está el próximo jefe del Estado. Será el decimotercer presidente de la República italiana.