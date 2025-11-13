Suscribete a
De cuadernos a la nube: la nueva vida del archivo de Goodall

La IA de AWS preservará el mayor archivo mundial sobre chimpancés con 65 años de legado de la primatóloga

Una joven Jane Goodall toma nota durante sus primeras investigaciones
Una joven Jane Goodall toma nota durante sus primeras investigaciones

CHARO BARROSO

Madrid

El archivo más completo del mundo sobre chimpancés salvajes —un legado científico único fruto de 65 años de investigación constante del Jane Goodall Institute (JGI)— está a punto de dar un salto histórico hacia la era digital. Amazon Web Services (AWS) invertirá 1 millón de ... dólares, a través de su Fondo de Innovación de IA Generativa, para convertir miles de cuadernos manuscritos, grabaciones, fotografías y documentos en un repositorio accesible globalmente, impulsado por tecnologías avanzadas de inteligencia artificial.

