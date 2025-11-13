De cuadernos a la nube: la nueva vida del archivo de Goodall

El archivo más completo del mundo sobre chimpancés salvajes —un legado científico único fruto de 65 años de investigación constante del Jane Goodall Institute (JGI)— está a punto de dar un salto histórico hacia la era digital. Amazon Web Services (AWS) invertirá 1 millón de ... dólares, a través de su Fondo de Innovación de IA Generativa, para convertir miles de cuadernos manuscritos, grabaciones, fotografías y documentos en un repositorio accesible globalmente, impulsado por tecnologías avanzadas de inteligencia artificial.

Se trata de uno de los esfuerzos de conservación digital más ambiciosos realizados hasta la fecha en el ámbito de la primatología. Desde que Jane Goodall llegó al Parque Nacional Gombe, en Tanzania, en 1960, su observación paciente y respetuosa de los chimpancés revolucionó la ciencia. Gracias a su trabajo, hoy sabemos que estos animales utilizan herramientas, poseen estructuras sociales complejas, expresan emociones y muestran comportamientos culturales. Para registrar estas conductas, Goodall y su equipo documentaron cada detalle: notas escritas a mano, fichas individuales, secuencias filmadas en 16 mm, grabaciones de audio, mapas, transcripciones, fotografías y estudios paralelos sobre babuinos. Décadas de trabajo que han dado forma al archivo longitudinal más extenso y profundo sobre primates salvajes.

Sin embargo, gran parte de ese material continúa guardado en su formato original, vulnerable al paso del tiempo y difícil de consultar. Muchos cuadernos están escritos en tinta que se desvanece, las películas necesitan equipos obsoletos para poder reproducirse y algunos documentos corren riesgo de deteriorarse irreversiblemente. La pérdida de estos datos supondría borrar para siempre una parte esencial de la historia natural y del legado científico de Goodall. Consciente de ese riesgo, el JGI llevaba años buscando apoyo para preservar y modernizar su archivo. Ahora, gracias a la iniciativa de AWS, esta transformación será posible.

«AWS está orgulloso de contribuir con un millón de dólares para apoyar la revolucionaria transformación digital del Jane Goodall Institute», señaló Taimur Rashid, director general del Centro de Innovación en IA Generativa de la compañía. Rashid explicó que herramientas como Amazon Bedrock y Amazon SageMaker permitirán procesar el contenido analógico, identificar patrones en notas manuscritas, catalogar vídeos y convertir décadas de documentación dispersa en una base de datos estructurada, consultable y segura. La colaboración con Ode, una empresa especializada en tecnología creativa e inteligencia artificial, ayudará además a diseñar una plataforma intuitiva y de alta calidad visual, pensada tanto para expertos como para estudiantes y comunicadores.

Visión holística

Para el Jane Goodall Institute, este proyecto marca un punto de inflexión. «Estamos agradecidos a AWS y Ode por proporcionar los recursos necesarios para digitalizar y desarrollar las tecnologías que nos permitirán los siguientes pasos críticos para ampliar la visión holística de la Dra. Jane Goodall sobre la investigación abierta e integrada y la conservación para la comunidad y la educación», afirmó la Dra. Lilian Pintea, vicepresidenta de ciencias de la conservación de JGI-EE. UU. Con esta iniciativa, dijo, la organización podrá «crear un legado digital que garantice que el trabajo pionero de la Dra. Goodall siga inspirando y guiando a las generaciones futuras».

El proyecto se desarrollará en varias fases. La primera consistirá en la digitalización exhaustiva del archivo histórico: los seis años de registros manuscritos sobre chimpancés, los documentos equivalentes sobre babuinos, películas, fotografías y otros materiales que se remontan a los primeros años de investigación en Gombe. La IA se utilizará para transcribir los cuadernos, reconocer escritura, identificar entidades y convertir miles de páginas de notas en un formato estructurado y con capacidad de búsqueda. Las películas históricas, muchas de ellas tomadas por el reconocido fotógrafo Hugo van Lawick, también serán restauradas y preservadas digitalmente para asegurar su conservación a largo plazo.

La segunda fase supondrá la creación de un ecosistema digital de investigación basado en inteligencia artificial. Todos los datos se migrarán a la nube segura y escalable de AWS, donde se integrarán con fuentes multimodales como imágenes satelitales, sistemas de información geográfica (SIG), paisajes sonoros, mapas históricos y registros climáticos. Una vez unificados, una inteligencia artificial desarrollada específicamente para el JGI permitirá realizar búsquedas en lenguaje natural. Investigadores de cualquier parte del mundo podrán, por ejemplo, consultar cómo evolucionó el comportamiento de determinados individuos, comparar datos entre grupos o detectar patrones de largo plazo que hasta ahora resultaban imposibles de identificar.

Portal on line accesible

Además, se creará un portal online accesible internacionalmente, desde el cual científicos, conservacionistas y estudiantes podrán analizar, cruzar y visualizar datos con nuevas metodologías. La plataforma promete convertirse en un recurso global para el estudio de la conducta animal, la ecología y la conservación, al tiempo que abre posibilidades para descubrir tendencias que antes estaban ocultas entre miles de páginas manuscritas.

Más allá del enorme valor científico, la iniciativa tiene un profundo componente simbólico. Jane Goodall, que hoy continúa siendo una voz incansable en defensa del planeta, ha dedicado su vida a comprender y proteger a los chimpancés y a promover una relación más respetuosa entre humanos y naturaleza. La digitalización de su archivo no solo preserva su legado, sino que lo proyecta hacia nuevas generaciones que podrán acceder a él desde cualquier lugar del mundo.

En un contexto marcado por la pérdida acelerada de biodiversidad, el cambio climático y la necesidad de enfoques innovadores para conservar los ecosistemas, la combinación entre el conocimiento científico acumulado y las tecnologías de inteligencia artificial surge como una herramienta trascendental. La alianza entre el JGI, AWS y Ode demuestra que la tecnología puede ser una aliada clave para salvaguardar la memoria natural y potenciar la investigación del futuro.

Con esta inversión, décadas de observaciones que cambiaron la comprensión de los primates dejarán de estar confinadas en cajas, cuadernos y cintas antiguas. Pronto formarán parte de una plataforma digital viva, en constante crecimiento, capaz de inspirar nuevas preguntas, generar descubrimientos y seguir ampliando el legado de Jane Goodall, una de las figuras más influyentes en la historia de la conservación.