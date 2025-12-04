Todos los resultados de las loterías que se celebran el miércoles, 3 de diciembre de 2025: Bonoloto, Triplex y Cupón de la Once

El miércoles, 3 de diciembre de 2025 han tenido lugar los siguientes juegos y apuestas en nuestro país: Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Para cerciorarse de los premios, ABC pone a disposición de los usuarios el ... mejor resumen de las últimas loterías que se jugaron hoy.

TripleX de la Once del miércoles, 3 de diciembre de 2025

Las dos combinaciones premiadas del Triplex de la Once del miércoles, 3 de diciembre de 2025 tanto en la mañana como a última hora de la tarde son: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 3,7,2 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 4,0,1 Tal y como estipula la Once, el reparto de premios quedaría de la siguiente manera: el acertante del TripleX tal cual se muestra percibe 150 euros. A continuación se dan 10 euros a los que hayan conseguido los tres números en cualquier orden. Los que han conseguido los dos primeros o los dos últimos números obtienen un premio 2 euros. Y, por último, se llevan 0,50 euros los que han acertado el primer o último número del Triplex de la Once.

Cupón Diario Once

El premio del cupón diario de la ONCE de hoy miércoles, 3 de diciembre de 2025 ha sido para el número 47769, que se lleva 35.000 euros. El número de serie que se llevará la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años es para la serie 026.

Bonoloto del miércoles, 3 de diciembre de 2025.

Descubre la combinación del sorteo de la Bonoloto del miércoles, 3 de diciembre de 2025. La fortuna ha recaído en los números: [combinacion-ganadora-bonoloto]. El número complementario ha sido el [complementario-bonoloto] y el reintegro corresponde al [reintegro-bonoloto]. Quien haya averiguado la combinación anteriormente mencionada se hará con el mayor premio que este juego reparte.

