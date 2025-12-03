Euromillones, Bonoloto, Triplex y Cuponazo de la Once: comprueba los resultados de las loterías y sorteos que se celebran el martes, 2 de diciembre de 2025

Ya se saben los resultados de los últimos sorteos de lotería del día martes, 2 de diciembre de 2025. Para comprobar los números ganadores de los sorteos del Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Gracias a este ... resumen de ABC podrás cerciorarse de los cupones y juegos de azar de este último lunes.

Euromillones

El sorteo de Euromillones de hoy martes, 2 de diciembre de 2025 ha dejado como resultado la combinación formada por los números [combinacion-ganadora-euromillones] y las estrellas [estrellas-euromillones].

Bonoloto del martes, 2 de diciembre de 2025.

Para hacerse con el mayor premio del sorteo de la Bonoloto de hoy martes, 2 de diciembre de 2025, el acertante o acertantes deben haber adivinado los siguientes números [combinacion-ganadora-bonoloto], además de la cifra complementaria, correspondiente al [complementario-bonoloto] y también el reintegro, siendo este el [reintegro-bonoloto].

Cupón Diario Once

La combinación ganadora del cupón diario de la ONCE de hoy martes, 2 de diciembre de 2025 ha sido la formada por el número 69300 y la serie 014. Los acertantes del número se llevarán 35.000 euros, y los que también hayan acertado la serie se llevarán además la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años.

TripleX de la Once del martes, 2 de diciembre de 2025

El TripleX de la Once del martes, 2 de diciembre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del lunes: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 7,8,0 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 2,0,6 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son agraciados con 10 euros. Los que han adivinado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último obtienen 0,50 euros.

