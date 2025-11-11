Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE hoy

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La ilusión vuelve a tener fecha marcada en el calendario: 11 de noviembre, día en el que se celebra el ya conocido Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE, una de las citas más esperadas por los amantes del azar en ... España. Con premios millonarios y la posibilidad de transformar nuestra vida de un día para otro, esta jornada se vive con una mezcla de tradición, esperanza y sueños compartidos. Desde pequeñas administraciones de barrio hasta vendedores que recorren las calles diariamente, el ambiente se impregna de conversaciones sobre números, supersticiones y esa posibilidad de que, esta vez, sí toque.

El 11 del 11 se ha consolidado como uno de los sorteos estrella de la ONCE. Cada año, miles de personas reservan su número con antelación, se organizan grupos de trabajo para compartir participaciones y hasta se repiten pequeños rituales personales: elegir cifras relacionadas con fechas importantes, conservar talismanes o comprar siempre el cupón al mismo vendedor, 'por si acaso'.

Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario del 11 de noviembre

La ONCE ha estructurado este sorteo de forma que los premios se reparten en diferentes escalas, permitiendo que no solo un único ganador celebre su suerte, sino que haya múltiples beneficiados en todo el país.

Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario del 11 de noviembre 1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie

119 premios de 50.000 € a las cinco cifras

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra

Premios de los números adicionales 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas

1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas

Cómo reclamar el premio

Si tienes un décimo premiado, puedes cobrar el importe en cualquier administración de Loterías, o bien acudir a bancos autorizados cuando se trate de cantidades superiores a 2.000€.

Por último, en cuanto a las retenciones, quienes ganen premios superiores a 40.000€ verán aplicados impuestos del 20% sobre el exceso.