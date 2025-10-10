Suscribete a
Gana más de 6 millones de euros en la lotería y se marcha del país por lo que hacen sus amigos con él: «Mi vida era un infierno asfixiante»

Lo que en un principio fue una alegría se tornó una carga insoportable

Un obrero gana más de un millón de euros en la Lotería Nacional, deja su trabajo y a los dos meses termina en el hospital: «No podía respirar»

Jorge Herrero

Madrid

El dinero sigue siendo, para bien o para mal, el gran espejismo del mundo moderno. Nos hace soñar, nos obsesiona y, a veces, nos consume. Por ello, cada semana, millones de personas compran un boleto de lotería con la ilusión de que una simple ... combinación de números cambie su destino. Imaginan viajes, casas, tranquilidad... pero detrás de ese sueño dorado se esconde una realidad mucho menos luminosa: hay fortunas que no traen felicidad, sino soledad, desconfianza y angustia. Y pocas historias lo reflejan mejor que la de Roger Robar, un chef que pasó de tenerlo todo a desear haberlo perdido, después de que ganar más de seis millones de euros convirtiera su vida en un auténtico «infierno asfixiante».

