Todos los resultados de las loterías que se celebran el sábado sábado, 1 de noviembre de 2025: Euromillones, Cuponazo ONCE, Bonoloto, Triplex y Eurojackpot

Ya se conocen los resultados de los últimos sorteos de lotería del día sábado, 1 de noviembre de 2025. Para comprobar los números agraciados de los sorteos del Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Gracias a este ... resumen de ABC podrás revisar los cupones y juegos de azar de este último viernes.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto del sábado, 1 de noviembre de 2025 es la combinación formada por los números 06,07,27,28,37,40, el número complementario para el 15 y el reintegro el 6.

TripleX de la Once del sábado, 1 de noviembre de 2025

El TripleX de la Once del lunes sábado, 1 de noviembre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del lunes: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 4,5,0 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 3,3,8 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son premiados con 10 euros. Los que han conseguido los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último consiguen 0,50 euros.

Loteria Nacional

El número ganador del primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado, 1 de noviembre de 2025 ha sido el 39704, que se lleva 60000 euros al décimo, y 600000 euros a la serie. El segundo premio, al que le han tocado 120060 euros a la serie o dicho de otra manera 12006 al décimo, ha sido para el número 06377. En último lugar, los reintegros o terminaciones del sorteo de este [día de la semana] corresponden a los números [número-reintegro-1], [número-reintegro-2] y [número-reintegro-3] que reciben como premio la apuesta total que jugaban, [premio-reintegro].

Sueldazo de la Once

El Sueldazo de la ONCE del sábado, 1 de noviembre de 2025 coincide con el número [combinacion-ganadora-sueldazo], serie [serie-sueldazo] y que ha distribuido 300 mil euros más un beneficio extra de 5.000 euros mes a mes durante 20 años para la persona agraciada con la combinación ganadora anteriormente mencionada.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.