¿Puedo comprar online un décimo de la Lotería de Navidad en Doña Manolita en Madrid?

Como cada año, la ilusión de la Navidad ya se respira en las calles iluminadas y una de las mayores tradiciones que se vive cada diciembre en nuestro país es participar en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

El 22 de diciembre los ... bombos empezarán a girar con las bolas de todos los posibles números dentro, permitiendo que la suerte y el azar hagan su trabajo. Pero este sorteo no existiría sin las personas que compran sus décimos y esperan a ser uno de los premiados año tras año.

Otro elemento fundamental de este gran juego de azar son las adminsitraciones. En estos locales se venden de manera física o digital todos los décimos que están en juego, entre los cuales, se encuentran los números ganadores de los diferentes premios.

Si ponemos el foco en Madrid, la de Doña Manolita es la administración en la que más Lotería de Navidad se vende, por su tradición y por su fama de repartir gran cantidad de premios, algo que se retroalimenta con las grandes cantidades de clientes que tiene esta adminstración.

Sin embargo, las largas colas que se forman en la calle del Carmen Número 22, donde se ubica Doña Manolita, hacen que muchas personas renuncien a hacerse con un décimo de dicha asministración. En ese caso, existe una manera de comprar lotería en Doña Manolita sin tener que hacer cola: a través de internet y vivas o no en Madrid.

Cómo comprar Lotería de Navidad de Doña Manolita por internet

Comprar Lotería de Navidad en Doña Manolita de forma online es posible y solo te llevará unos minutos. Para empezar, deberas entrar en la web oficial de Doña Manolita y desplegar el menú para clicar en 'Comprar lotería' teniendo que seleccionar el sorteo indicado, el del 22 de diciembre de la Lotería de Navidad.

Se te rediccionará a un menú en el que se puede elegir entre dos opciones: La 1: que Doña Manolita seleccione mis décimos al azar, pudiendo comprar hasta 20 décimos diferentes o iguales. La 2: elegir los décimos del mismo número acabados en las cifras disponibles del 0 al 9.

El Gordo ----- 400.000€

2º Premio ----- 125.000€

3º Premio ----- 50.000€

4º Premio ----- ----- 20.000€

5º Premio ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 6.000€ Comprobador de números lotería Navidad Número Importe Comprobar

Una vez seleccionadas las opciones deseadas, habrá que darle de nuevo a 'Comprar' y después solo tendremos que rellenar los campos de datos que se solicitan. Si no tienes una cuenta en la web para iniciar sesión, deberás crearte una para poder proceder al pago online, que es el último paso a seguir para conseguir tu Lotería de Navidad online en Doña Manolita, sin colas y sin esperas.