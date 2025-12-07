¿Cuántas series tiene un número de Lotería de Navidad 2025?

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 cambiará la vida de miles de españoles y todos tenemos ya nuestro décimo preparado para la ocasión. Cada 22 de diciembre, los jugadores de este sorteo buscan un 'pellizquito' de suerte entre los millones de euros ... que reparte esta rifa por todos los rincones de España.

Una vez más, los ojos estarán puestos en el gran premio del sorteo, El Gordo, que repartirá 4 millones de euros al billete (400.000 al décimo) del número ganador. No serán, sin embargo, los únicos premios grandes que se pueden conseguir en la Lotería de Navidad 2025. En juego habrá hasta 15.304 premios, entre los que se encuentran los siguientes:

Este 2025 se han incorporado nuevos cambios respecto al pasado año. Aunque los números comprendidos entre el 00.000 y el 99.999 serán los que participen en el sorteo, este año hay más décimos que nunca. ¿Por qué sucede esto? Porque estos números no son exclusivos de un décimo y existen varias series de cada uno de ellos.

¿Qué es una serie en la Lotería de Navidad?

La serie es un conjunto formado por un billete (10 décimos) de cada número que participa en el sorteo. Es decir, cada serie consta de 100.000 billetes (un millón de décimos), o lo que es lo mismo, de 10 décimos de cada una de las cifras comprendidas entre el 00.000 y el 99.999.

Cada año, Loterías y Apuestas del Estado aumentan este número de cara al Sorteo de Navidad, siendo cada vez más los décimos a la venta de cada uno de los números.

¿Cuántas series tiene un número de Lotería de Navidad?

Este año, la Lotería de Navidad 2025 ha puesto en juego 198 series, lo que supone un aumento de cinco respecto al año pasado, con el que pretenden recaudar un total de 3.960 millones de euros el 70% irá destinado a los premios.

De esta manera, de cada número se podrán a la venta 198 billetes de 10 décimos cada uno o, lo que es lo mismo, 1980 décimos de cada número. Al haber 100.000 números en el bombo del sorteo, cada uno de ellos con 1.980 décimos, en total han salido a la venta hasta 198 millones de décimos.