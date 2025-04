¿Existe la suerte en la Lotería de Navidad y podemos buscarla? La ciencia tiene la respuesta

Varios expertos en matemáticas optan por no participar en la Lotería, considerando que no vale la pena. No confían en la noción de suerte, al menos no como la concebimos comúnmente. Richard Wiseman, psicólogo e investigador de la Universidad de Hartfordshire, y autor de 'The Luck Factor', afirmaba que la suerte «no es algo que te sucede, sino algo que tú generas». Es decir, tus oportunidades están influenciadas en parte por cómo las percibes y enfrentas.

Por supuesto, esta mentalidad no tiene efecto en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Aunque compremos los décimos con alegría o veamos el sorteo con la mayor actitud positiva, la probabilidad de que nuestros números sean afortunados no aumentará.

Noticia Relacionada Guía definitiva de la Lotería de Navidad 2023: horario, lista de premios y todas las novedades que debes conocer Inés Romero Resolvemos algunas de las dudas más frecuentes para seguir y no perderse nada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 este viernes 22 de diciembre

Todos los números de la Lotería de Navidad tienen la misma probabilidad

En el sorteo navideño, todos los números tienen las mismas posibilidades de salir, así que la única forma de aumentar tus opciones en la Lotería de Navidad es adquirir múltiples décimos en cualquier lugar (no hay administraciones más o menos afortunadas). Esta es la única manera de aumentar la probabilidad de que alguno de tus números sea premiado.

Según Kit Yates, profesor de matemáticas en la Universidad de Bath (Reino Unido),las coincidencias pueden ocurrir, pero eso no implica una fuerza misteriosa detrás o alguna señal. Él afirma que la suerte se origina de la combinación entre oportunidad y preparación.

La probabillidad de ganar algún premio de Lotería de Navidad

En esta edición del sorteo navideño del 22 de diciembre, solo el 12% de los participantes recibirán algún premio, solo el 5% recuperará su inversión y aproximadamente el 0.02% obtendrá uno de los 19 premios. Además, la probabilidad de ganar 'El Gordo', el primer premio, es de solo uno entre 100,000.

El azar existe

En el ámbito cuántico, la noción de azar toma una forma diferente. En 2010, un equipo internacional de científicos, incluyendo al investigador español Antonio Acín, profesor ICREA del Instituto de Ciencias Fotónicas en Castelldefels, logró generar 42 números verdaderamente aleatorios.

Las coincidencias pueden ocurrir, pero eso no implica una fuerza misteriosa detrás o alguna señal Kit Yates Profesor de Matemáticas en la Universidad de Bath

Esto no solo demostró la existencia del azar, desafiando la perspectiva de Einstein, sino que también estableció la posibilidad de cuantificarlo. Publicado en Nature, este avance tiene diversas aplicaciones prácticas, como la criptografía, haciendo imposible que un espía descifre una clave así.

Acín subrayó que «en el mundo físico, a nivel humano, el azar no es real, solo se manifiesta por nuestra falta de conocimiento». Explicó que en un casino, entendiendo cómo funciona la ruleta, se puede prever el resultado. Einstein creía que lo mismo ocurría en el mundo microscópico de la física cuántica, lo que llevó a su famosa frase «Dios no juega a los dados». Sin embargo, los físicos han desafiado esta idea. En 1964, John Bell desarrolló una teoría que implicaba el azar en la física cuántica, algo que el equipo de Acín demostró al generar números aleatorios en esa escala, siendo pioneros en este logro.

«Si eres el dueño de un casino virtual, de uno de esos casinos de internet, te interesará tener un generador de números aleatorios auténtico, para que nadie pueda utilizar ningún procedimiento de engaño para conocer los resultados», explicaba el investigador. También es útil si se pretende descifrar un mensaje o, por ejemplo, la cuenta de un banco. «Estos números son aleatorios de verdad, para cualquiera, Dios incluido, si se me permite la irreverencia» , afirmaba.

Para llevar a cabo el experimento, los científicos utilizaron una «trampa» para átomos , una máquina de la Universidad de Mariland que consigue atrapar dos átomos y generar símbolos con ellos. La «trampa» logró generar 42 números auténticamente aleatorios en 36 horas. El descubrimiento puede tener «implicaciones filosóficas muy interesante -admitía Acín-, pero ese es un punto que los científicos no vamos a discutir».