Suscribete a
ABC Premium

La ciencia confirma el motivo por el que no puedes dejar de comprar un décimo de la Lotería de Navidad

La presión social, las pérdidas acumuladas o las múltiples campañas publicitarias afectan mucho a nuestra percepción del sorteo

La ciencia confirma el motivo por el que no puedes dejar de comprar un décimo de la Lotería de Navidad
La ciencia confirma el motivo por el que no puedes dejar de comprar un décimo de la Lotería de Navidad adobe stock

Jordi Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Llega la Navidad y, con ella, el tan esperado sorteo extraordinario del día 22 de diciembre. A estas alturas, todo el mundo debería saber que la probabilidad de que nos toque 'El Gordo' es prácticamente nula: una entre cien mil. Por ponerlo en perspectiva, ... la probabilidad de que al lanzar una moneda caiga de canto es 16 veces mayor (una entre 6.000). Aun así, una enorme parte de la población participa año tras año en el sorteo, llegando a gastar incluso cientos de euros cada año que raramente se ven recompensados. Pero, ¿por qué?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app