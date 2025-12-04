La ciencia confirma el motivo por el que no puedes dejar de comprar un décimo de la Lotería de Navidad

Llega la Navidad y, con ella, el tan esperado sorteo extraordinario del día 22 de diciembre. A estas alturas, todo el mundo debería saber que la probabilidad de que nos toque 'El Gordo' es prácticamente nula: una entre cien mil. Por ponerlo en perspectiva, ... la probabilidad de que al lanzar una moneda caiga de canto es 16 veces mayor (una entre 6.000). Aun así, una enorme parte de la población participa año tras año en el sorteo, llegando a gastar incluso cientos de euros cada año que raramente se ven recompensados. Pero, ¿por qué?

Sobre este fenómeno reflexionó hace unos años Enric Soler Labajos, experto en psicología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en un artículo para el medio digital 'The Conversation'. Según Soler, un factor importantísimo es la presión social. Las expectativas de amigos, familiares o compañeros de trabajo suelen empujar a muchos a participar, en parte para evitar el malestar de quedarse fuera si otros cercanos ganan.

Otro factor clave es la falacia del coste perdido, un sesgo cognitivo que lleva a las personas a seguir invirtiendo dinero con la esperanza de recuperar lo perdido en intentos anteriores. Esta mentalidad irracional impulsa a los jugadores a insistir en futuros sorteos, incluso cuando las probabilidades de éxito siguen siendo extremadamente bajas.

El experto indica en el artículo que esta falacia también se manifiesta en situaciones de solidaridad. Es común que muchas personas compren lotería de zonas afectadas por catástrofes o tragedias bajo la creencia de que un «poder superior» podría recompensar a estas comunidades. A pesar de que el artículo tiene ya un par de años, es posible que los efectos de este sesgo se manifiesten en las zonas inundadas en Valencia tras la DANA.

La lotería engaña más a quienes tienen dificultades económicas

Además, para quienes enfrentan dificultades económicas severas, la lotería se convierte en un aparente salvavidas. Sin embargo, en la práctica, estas apuestas suelen agravar aún más su situación financiera, perpetuando un ciclo de pobreza difícil de romper.

Según Soler, este fenómeno no es casual. Las campañas de marketing de las organizaciones de lotería están diseñadas para mantener el interés de los consumidores. Desde los premios más elevados en Navidad hasta la cadencia de los sorteos durante el año, todo está pensado para fomentar el consumo repetido y la ilusión de una posible recuperación económica.

Los anuncios publicitarios también refuerzan esta narrativa, apelando a la emotividad y al deseo de transformar vidas. Sin embargo, detrás de estos mensajes se encuentra una realidad más dura: la lotería opera como un sistema que beneficia a unos pocos a costa de las esperanzas de muchos.

«¿Cuánto estoy dispuesto a perder?»

La persistencia de estos hábitos puede llevar a una dependencia similar a otras adicciones, como el consumo de sustancias. En este contexto, Soler subraya la importancia de reflexionar sobre el propio comportamiento. Una pregunta fundamental sería: «¿Cuánto estoy dispuesto a perder?» Ignorar esta reflexión puede conducir a una espiral de pérdidas económicas y psicológicas.

La clave para romper con esta dinámica está en cuestionar las creencias irracionales que sustentan el consumo de lotería. Reconocer que las probabilidades no cambian y que las pérdidas pasadas no garantizan ganancias futuras es esencial para evitar caer en un círculo vicioso.