¿Qué día es la lotería de Navidad?

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella llega uno de los momentos más esperados del año por millones de españoles: el sorteo de la Lotería de Navidad .

En un tiempo marcado por la crisis provocada por el coronavirus, ciudadanos de todos los rincones del país no pierden la ilusión y siguen soñando con hacerse con parte de los 2.408 millones de euros que este esperado sorteo repartirá en premios.

¿Pero cuándo se celebra el sorteo? La Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre de cada año, día que este 2020 cae en martes. A las 9.00 horas, con los niños de San Ildefonso preparados, el bombo comienza a girar y a repartir premios. A partir de ese instante, y teniendo en cuenta que el acto no termina hasta que se acaban todas las bolas del bombo de premios, el acto se puede alargar varias horas.

Sin embargo, y como apunte histórico, el sorteo no siempre se ha celebrado el 22 de diciembre. En sus comienzos se realizaba el 18 de diciembre en la ciudad de Cádiz con ciertas diferencias: los famosos bombos no existían, llegaron en 1850, y no fue hasta 1892 cuando se llamó por primera vez lotería nacional o sorteo de Navidad. Ese año la suerte se repartió el 23 de diciembre.

Si aún no has comprado tu décimo y estás interesado, no te queda mucho tiempo. El 21 de diciembre, el día previo a la Lotería de Navidad, es el último para escoger tu boleto y probar un poco de suerte .