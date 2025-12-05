Si vas a Madrid en diciembre y quieres ganar la Lotería de Navidad: la administración que más premios reparte

El 22 de diciembre se acerca estrepitósamente y ya muchos empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos tienen ya sus décimos comprados, los supersticiosos aún están ... buscando el número ideal con el que creen que la suerte les acompañará y, en otros casos, aunque ya hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Algo que tienen claro todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es que, cuantos más números diferentes tengan en su poder, más posibilidades hay de conseguir llevarse el Gordo o, en su defecto, algún otro premio jugoso.

Una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran. Así, centrándonos en la capital, Madrid, a continuación te contamos cuál es la administración de lotería en la que más décimos premiados se han vendido y dónde la puedes encontrar.

La administración de Madrid donde más décimos premiados se han vendido

En la actualidad no es un secreto para casi nadie cuál es la administración de lotería más popular y donde más décimos se venden en la ciudad de Madrid. Esta es Doña Manolita, en la calle del Carmen, número 22, ubicada entre Callao y la Puerta del Sol a la administración Lotería Manises, en Valencia. Al ser la administración que más lotería vende, también es fácil imaginar que se coloque como la que más décimos premiados ha repartido en la historia de la capital.

Las largas colas que se acumulan para comprar en Doña Manolita son ya una de las imágenes tradicionales que se repiten cada año. Estas se forman incluso meses antes de que se produzca el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, lo cual es una evidente prueba de lo solicitada que está dicha administración durante todo el año. El local lleva abierto desde 1904 y, según los registros, ha repartido el Gordo más de 80 veces.

El Gordo ----- 400.000€

2º Premio ----- 125.000€

3º Premio ----- 50.000€

4º Premio ----- ----- 20.000€

5º Premio ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 6.000€ Comprobador de números lotería Navidad Número Importe Comprobar

¿Dónde comprar Lotería de Navidad en Madrid?

Aunque en una ciudad tan grande como Madrid podemos encontrar cientos de administraciones de Lotería existen varias, además de Doña Manolita, que gozan de tener muy buena fama al haber repartido premios importantes en varias ocasiones. Entre ellas encontramos El Doblón de Oro, en la Puerta del Sol, y La Pajarita, en la calle Alcalá número 18.