Décimos ganadores estropeados, perdidos y otras de las historias más trágicas en torno a la Lotería de Navidad

El 22 de diciembre, día en el que se celebra el sorteo de Lotería de Navidad , es una de las fechas más esperadas del año para muchos españoles en todo el mundo. Pero, y pese a que esta celebración suele estar asociada a emociones entrañables, a lo largo de su historia se han dado a conocer pequeñas confusiones o desgracias enturbiaron una jornada marcada por la ilusión.

Es el caso de una vecina de la localidad Pinos Puente, en Granada, que pensó por error que había ganado el primer premio en 2016 pero se confundió de cifra. La mujer, que exhibía con orgullo un décimo con el número 66813, supuestamente premiado, se enteró en pleno directo de que el número premiado era en realidad el 66513. Es decir, empezaba y acababa igual, pero había un número que no coincidía.

No es el único despiste asociado al sorteo. Rodrigo Zavaleta Umaña, un anciano de 85 años de edad, era perfectamente consciente de que le había tocado el Gordo de la Lotería de Navidad, pero no pudo recordar dónde lo había guardado . Finalmente dio con él, pero ya era tarde. La fecha límite establecida oficialmente ya había expirado y no pudo reclamar el premio.

Décimos estropeados y números agotados

Algo similar le ocurrió a otro «ganador», apellidado Urroz, metió su décimo en la lavadora, dentro de unos pantalones. Al saber que no ganaría nada, el hombre, que había estropeado un total de cinco décimos premiados por su garrafal despiste, reclamó la totalidad del bote que iba a recibir a la Junta de Protección Social (JPS). Al final, la Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo interpuesto por el varón.

Pero para pesadilla la que vivió un malagueño hace más de medio siglo. En diciembre de 1949 el malacitano soñó con el que sería un número que no olvidaría nunca, el 55.666. Guiado por sus instintos y una gran corazonada se fue de inmediato a Madrid a por el décimo de sus sueños. Sin embargo, al llegar, supo que el número del sorteo de Navidad que tanto ansiaba se había agotado. ¿Lo peor? Su predicción se cumplió días después y el 55.666 fue premiado con una dotación económica de 15.000.000 de pesetas.

En la mala suerte de José Fernández, allá por el año 2015 no intervinieron los sueños. Ocurrió en la administración número 4 de Leganés, donde se agolpaban los ganadores de la Lotería de Navidad con botellas de champán en las manos y sonrisas que no les cabían en la cara. En el momento de mayor alegría frente a la administración, ABC se percató de que uno de los loteros se apartaba de la algarabía general hacia una esquina, para consolar a un amigo íntimo, lejos de la atención de los focos. Fernández, que llevaba años comprando el número, en esa ocasión no se había hecho con ninguno .

Muertes repentinas y asesinatos

Aún más trágica es la historia protagonizada por José Luis Rodríguez López. Este conocido comerciante de Huesca falleció de forma repentina el día de Navidad, solo unas horas después de conocer que había sido uno de los oscenses agraciados con el Gordo de la Lotería y de haberse acercado a una oficina para así poder cobrarlo. En Nochebuena se empezó a sentir enfermo, su situación se agravó con gran rapidez, le ingresaron en la UCI del Hospital San Jorge y dejó este mundo a la mañana siguiente, sin haber disfrutado de los 800.000 euros que le habían tocado.

Una suerte parecida e incluso peor corrió Urooj Khan, un ciudadano de Chicago que murió después de haber sido premiado con un millón de dólares en la lotería. Sin embargo, casi seis meses después del fallecimiento, gracias a la presión de uno de sus familiares más cercanos, las autoridades descubrieron que el hombre había ingerido una dosis letal de cianuro e informaron de que se trataba de un homicidio.