Suscribete a
ABC Premium

«En Venezuela tememos más a la inflación que a los marines de EE.UU.»

Los preparativos para una incursión terrestre no preocupan tanto a pie de calle como los precios disparados

Las previsiones apuntan para este año una subida de hasta el 400%, con especial impacto en los alimentos

Washington busca para Maduro una 'solución a lo Noriega': preso

Trump acelera la operación militar en el Caribe y estudia ataques selectivos dentro de Venezuela

Nicolás Maduro, en un acto con jóvenes chavistas en Caracas
Nicolás Maduro, en un acto con jóvenes chavistas en Caracas REUTERS
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En una salida inusual de su despacho presidencial en Miraflores, Nicolás Maduro caminó este viernes por la calle para participar en un mitin chavista, donde declaró a la cadena CNN que Venezuela y Estados Unidos debían «unirse por la paz del continente», al tiempo ... que pidió la paz al presidente Donald Trump ante la creciente tensión por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app