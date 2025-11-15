Suscribete a
La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

Washington busca para Maduro una 'solución a lo Noriega': preso

Tensión prebélica en la capital norteamericana tras recibir Trump los planes de ataque

«En Venezuela tememos más la inflación que a los marines de EE.UU.»

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, con tropas venezolanas
David Alandete

Corresponsal en Washington

Estados Unidos ha cruzado un umbral político con respecto a Venezuela que ya pocos ocultan. En Washington, altos cargos del Congreso y de la Administración Trump hablan abiertamente de un desenlace para Nicolás Maduro inspirado en el precedente de Manuel Antonio Noriega, ... el líder panameño capturado por tropas estadounidenses en 1989 y trasladado después a prisión en EE.UU.

