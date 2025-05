Los venezolanos votan con billetes de avión

Maikel Romero, de 20 años, no pegó el ojo en todo el viaje de Caracas a Madrid. Ese 1 de mayo hubo mucha turbulencia en las más de nueve horas que duró el vuelo. Estos vaivenes del avión no eran lo que inquietaba al joven ... instrumentista industrial, sino la incertidumbre ante lo desconocido y el dolor de dejar a su familia y especialmente a su novia y amigos.

Hacía pocas semanas que Maikel había terminado sus estudios técnicos y su pasantía en la petrolera Pequivén. No sabía lo que le depara el futuro en España pero sí estaba seguro de que conseguiría libertad y trabajo, lo que no existe en Venezuela, siendo el país con las mayores reservas petroleras del mundo.

De tez morena el caraqueño Maikel es erguido como un soldado pero tímido y parco en el hablar. Se muestra receloso cuando le preguntamos el motivo de su viaje. «No consigo trabajo en mi especialidad. Tengo la esperanza de conseguir trabajo en España para ayudar a mi familia», confiesa a ABC.

Su hermano mayor lo estaba esperando en el aeropuerto de Barajas. Antes estuvo durante seis años trabajando como profesional en las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas hasta que se dio de baja por los desacuerdos que tuvo con sus superiores. «No quise seguir la carrera militar de mi hermano por la mala experiencia que tuvo en el Ejército», se lamentaba Maikel.

El avión de la aerolínea española estaba a tope. No había ni un asiento vacío. Los billetes se habían agotado dos meses antes, es decir, desde febrero cuando comenzó en Estados Unidos la deportación masiva de venezolanos y latinoamericanos por las medidas migratorias restrictivas que ha impuesto el nuevo gobierno de Donald Trump.

Largas filas y billetes caros

El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía se llena de filas de pasajeros que se despiden de sus familiares para un largo viaje, tal vez sin retorno. Las aerolíneas salen con vuelos llenos a Madrid como si fueran en temporada alta. Y por esta gran demanda los precios de los billetes se venden más caros aunque todavía no ha comenzado el verano.

Para los venezolanos viajar ahora a España es más difícil que hace un año. No se requiere visado de turista sino un billete de ida y vuelta para una estadía máxima de tres meses, demostrar que tiene recursos para costear el viaje, una carta de invitación legalizada y/o una reserva de hotel por el tiempo que va a durar el viaje.

España es el nuevo destino de los migrantes venezolanos que no pueden trasladarse a Estados Unidos porque les han cerrado las puertas o porque temen que los deporten o se ven forzados a abandonar el territorio Es el caso de los más de 600.000 nacionales a quienes se les ha anulado el permiso temporal en Estados Unidos.

Pero también a los que se han quedado en Venezuela que ahora piensan abandonar el país donde nacieron. Las proyecciones de expertos y políticos como María Corina Machado sostienen que la nueva ola migratoria incluye a unos tres millones de venezolanos, que se sumarán a los ocho millones que ya forman la diáspora. «Cada venezolano tiene un familiar en el extranjero, y la culpa es del régimen de Nicolás Maduro que ha destruido a las familias», dice la líder. El impacto del gigantesco éxodo de un 27% de los 36 millones de habitantes es que se está vaciando el país de jóvenes, técnicos y profesionales, quedando así una población vulnerable de niños y ancianos en su gran mayoría, dicen los expertos en demografía.

Sin intención de regresar

La principal razón por la que los venezolanos huyen de su país es por la crisis económica. La encuestadora Meganálisis registra más de 54% de personas que quiere abandonar el país. Mientras Maduro se aferra más al poder más venezolanos quieren salir del país.

La estilista Yolanda Tejera, de 32 años, vino a Caracas para hacerse unas cirugías estéticas porque son más baratas que en Madrid. Tan pronto se recuperó en la clínica tomó el avión para volver a España. «No quiero regresar a mi país porque está muy mal económicamente, y va a empeorar ahora según los pronósticos».

A su lado, en los últimos asientos de la aerolínea española, su amiga Carmen, que pidió el anonimato y prefirió no dar su apellido, afirma que viaja con la intención de quedarse en España, conseguir un empleo y vivir en libertad porque en Venezuela «no tenemos presente ni futuro con Maduro. He tenido que borrar todos los mensajes de mi teléfono móvil porque el gobierno encarcela a los que le critican. Aquí no hay vida, sólo miedo, terror y miseria».