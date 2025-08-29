La UE da 30 días a Irán para evitar el restablecimiento de sanciones de la ONU

Una bandera iraní ondea frente al edificio del reactor de la central nuclear de Bushehr, en la ciudad de Bushehr, Irán

Los países occidentales tienen la «oportunidad» de encontrar en 30 días una solución diplomática sobre el programa nuclear iraní, afirmó el viernes la jefa de la diplomacia de la UE, después de que las potencias europeas activaran un mecanismo para reimponer sanciones a Irán.

«Estamos entrando en una nueva fase con estos 30 días que ahora nos brindan también la oportunidad de encontrar realmente vías diplomáticas para alcanzar una solución», dijo la responsable de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, antes de una reunión en Copenhague.

En la víspera, Alemania, Francia y Reino Unido invocaron un mecanismo que permite reimponer en un mes las sanciones de la ONU contra Irán por inclumplir los compromisos sobre su programa nuclear.

La solicitud será examinada este viernes por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Este grupo de países, conocido como el E3, notificó al Consejo de Seguridad de la ONU que creen que «Irán está en una posición de incumplimiento significativo de sus compromisos« en virtud del acuerdo nuclear de 2015, según una carta a la que accedió AFP.

Por ello, «invocan el mecanismo conocido bajo el nombre de 'snapback'», que inicia un proceso de 30 días que permite reimponer una serie de sanciones suspendidas hace diez años.

La Unión Europea, que apoya el acuerdo de 2015, participó en la ronda de negociaciones entre el E3 e Irán, incluido el último encuentro que tuvo lugar el martes en Ginebra.

Las potencias occidentales sospechan que Irán quiere dotarse del arma atómica, pero Teherán niega estas acusaciones e insiste en su derecho a desarrollar su programa nuclear con fines civiles.